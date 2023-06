Vzlétla první letadla mířící k moři, jen charterové lety ale letiště nespasí

Destinace na Krétě a v Bulharsku doplnily nabídku letů z Karlových Varů v letošním roce. Už vloni pak cestovní kancelář Čedok začala létat do turecké Antalye.

Tyto charterové lety pokračují i letos. Všechny finančně podporuje kraj, vyplatí více než tři miliony korun. Na hospodaření letiště v černých číslech ovšem ani tato pomoc nestačí.

Cesta pro nízkonákladové společnosti

Limitující je v Karlových Varech zejména šířka letiště. Kvůli tomu, že je příliš úzké, na něm nemohou přistávat stroje některých společností.

Na projektu rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy se intenzivně pracuje. Samotné úpravy by mohly začít v roce 2025.

„Rozšíření a prodloužení dráhy otevírá cestu pro linky nízkonákladových společností, jako je Ryanair či EasyJet,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek. „Z Karlových Varů by bylo možné létat do celé Evropy, ale dosažitelným se stane i Blízký východ,“ řekl hejtman.

Regionální letiště by pro nízkonákladové letecké společnosti mohlo být alternativou k letišti v Praze.

Kraj jedná s Lesy ČR o pozemcích

Než začne investice do zvětšení ranveje, musí se kraj vypořádat s majiteli pozemků, kterých se projekt dotkne. Aktuálně proto vedení kraje jedná s Lesy České republiky.

Ve hře je sedm pozemků v katastru obcí Olšová Vrata, Pila a Andělská Hora. Jejich výměra je 100 tisíc metrů čtverečních. Kraj si přeje, aby jednání skončila nejpozději v příštím roce.

Projekt rozšíření ranveje má podle předběžných propočtů stát jeden a půl miliardy korun. Prostředky by mohl kraj čerpat ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Bureš je totiž iniciátorem pozměňovacího návrhu, podle něhož by fond mohl financovat investice i do regionálních letišť.