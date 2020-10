‚Dostali jsme se na úplné dno.‘ Komunisté po historické prohře řeší, kdo by mohl nahradit Filipa

Praha Je to tragédie, dostali jsme se na úplné dno, hodnotí výsledek komunistů v letošních krajských a senátních volbách Alena Nohavová, předsedkyně jihočeského krajského výboru KSČM. A není to mezi jejími spolustraníky ojedinělý názor.

Na jihu Čech komunisté už nemají v krajském zastupitelstvu žádné křeslo, dříve jich měli sedm. Po celé republice strana zaznamenala historický neúspěch. V krajích obhajovala 86 mandátů, získala jen 13. Po volebním víkendu má zastupitele pouze ve čtyřech krajích. Do druhého kola senátních voleb nepostoupil žádný z jejích kandidátů.

Předseda KSČM Vojtěch Filip už oznámil, že on sám i celé vedení dají své funkce k dispozici. V pátek se má kvůli tomu sejít výkonný výbor ÚV KSČM, kde vedení strany společně s předsedy krajských výborů rozebere debakl v posledních volbách. Rada rozhodne i o budoucnosti šéfa strany a jeho místopředsedů.



Jsou dvě varianty – výkonný výbor ustaví provizorní vedení do listopadového sjezdu, nebo s jakoukoliv změnou vyčká až na toto vrcholné komunistické fórum. Má proběhnout 28. listopadu v Brně. Obnova vedení strany byla v plánu už v dubnu, ovšem komunisté museli sjezd kvůli epidemii koronaviru odložit.

„Je to logické. Když jde o tak závažný propad, odpovědnost nesou zejména ti, kdo stojí v čele. Mělo by jít ale o promyšlený a řízený proces,“ řekl k obměně vedení pro Lidovky.cz komunistický poslanec Jiří Dolejš. Volání po změně se podle něj mezi komunisty objevuje delší dobu. „Někteří nechtějí čekat až na listopadový sjezd,“ dodal Dolejš.

I poslankyně Miloslava Vostrá považuje za vhodné, že dalo vedení funkce k dispozici.

Ve hře je mnoho zájemců

Kdo by mohl Filipa v čele komunistické strany nahradit? „Návrhů na předsedu je více. Musí jít o člověka s politickou zkušeností, alespoň na úrovni krajské, nejlépe ale na úrovni poslanecké či europoslanecké,“ přiblížil Dolejš. Konkrétní jména svých favoritů ovšem nikdo z oslovených členů KSČM nechtěl prozradit.

„K personálním věcem se do novin nebudu vyjadřovat,“ řekla pro Lidovky.cz místopředsedkyně strany a europoslankyně Kateřina Konečná. Není ale tajemstvím, že zrovna ona před zrušeným dubnovým sjezdem avizovala, že chce kandidovat na Filipův post. Je tedy vrcholně pravděpodobné, že se stávajícímu předsedovi, který vede stranu už patnáct let, postaví i v listopadu. O tom, že má recept, jak stranu pozvednout, mluvila už vícekrát.

Samotný Filip, ač dal funkci k dispozici, nevyloučil, že se bude o přízeň stranických kolegů ucházet znovu. Postavit by se mu mohl třeba i Josef Skála, bývalý místopředseda, který se pokoušel dostat na nejvyšší stranický post už dvakrát. Filip ho pokaždé porazil, naposledy v dubnu 2018. Ambici vést komunisty už projevili i místopředseda a poslanec Stanislav Grospič či další člen sněmovny Leo Luzar.

Spolu s novými lídry hledají komunisté i příčiny toho, proč se zařadili mezi největší outsidery letošních voleb. „Bohužel jsme po několikáté nezvládli prezentaci vlastní práce, kterou odvedli naši krajští zastupitelé,“ řekla předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Vostrá. Nezvládnutí komunikace s voliči je podle ní hlavní problém. Na tom se shodují i další oslovení zástupci KSČM. „Musíme zlepšit mediální obraz strany jako takové. To musí vedení, protože my se tady na krajích do médií tolik nedostaneme,“ konstatovala šéfka jihočeských komunistů Nohavová.

Straně scházejí mladí voliči a to chce změnit. „Musíme je umět správně oslovit a vysvětlit jim, co chceme a co už jsme dokázali. Proto je potřeba více používat sociální sítě,“ uvedla Vostrá.

Mnozí komunisté se domnívají, že strana ztratila hlasy i kvůli koronavirové epidemii. „Máme starší voliče, mohli mít obavu z nákazy a raději zůstali doma,“ připustil Dolejš. I podle něj je důležité otevřít se mladým voličům a držet krok s dobou. „Strana je opotřebovaná. Potřebujeme novou energii a dát voličům jasný signál, že nemíříme zpět, ale dopředu,“ dodal. Proto by podle něj bylo vhodné, kdyby se vedení posílilo o mladší členy.

„ANO nám bere hlasy“

Část voličů zřejmě podle místopředsedkyně Konečné přešla k výherci voleb hnutí ANO a koalici podporující komunisté na tom tratili. „Strana Andreje Babiše nám bezpochyby bere hlasy. Naše úspěchy a naše vyjednávání prezentuje jako svůj úspěch,“ posteskla si europoslankyně. S tím souhlasí i Dolejš a Vostrá. „Dlouhodobě nám přetahuje voliče na svou stranu a oni zatím nemají chuť se vrátit,“ řekl na adresu vládního hnutí Dolejš.

Navíc opačný tábor voličů, který nemá premiéra Babiše v lásce, mohl od komunistů utéct právě kvůli tomu, že koalici podporují. „Tuto cestu jsme si v roce 2018 vybrali jako menší zlo, ale její přínos musíme umět voličům vysvětlit,“ dodal Dolejš.

„V tomto případě jsme rozděleni, část straníků říká, že máme koalici podporovat, část nikoliv. I to může být důvod, proč jsme přišli o voliče,“ popsala rozpolcenost komunistů Nohavová.