Dostálová chce pro ministerstvo pro místní rozvoj na příští rok 350 milionů korun navíc

Praha Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová dnes přišla na ministerstvo financí požádat o 300 až 350 milionů korun navíc nad přidělených 4,6 miliardy korun pro příští rok. Novinářům to řekla před dnešním jednáním s ministryní financí Alenou Schillerovou (obě za ANO). Chce je použít hlavně na digitalizaci stavebního řízení a národní dotační programy.

„Nepřicházím s žádnou velikánskou částkou, protože už jsme s paní ministryní hodně vyjednávali. Ale kdyby se podařilo tak o 300 až 350 milionů korun rozpočet navýšit, tak bych byla velmi spokojená,“ uvedla Dostálová.

Se Schillerovou chce jednat hlavně o národních dotačních programech a digitalizaci. „Protože nás čeká digitalizace stavebního řízení, takže bychom měli rádi podporu i v rámci financování. Kromě toho je to zlepšení monitorovacího systému nebo národního elektronického nástroje (pro zadávání veřejných zakázek),“ doplnila ministryně.

Na programu podle ní bude také agentura CzechTourism, ale není to až tak velká priorita. „Chystáme její sloučení s agenturami CzechTrade a CzechInvest. Až se to sloučení podaří, tak potom se můžeme o dalším rozpočtu pobavit. Pokud by ale CzechTourism zůstal tak, jak je, muselo by se jednat o navýšení jeho rozpočtu,“ dodala Dostálová.

Rozpočet pro CzechTourism by se měl v příštím roce snížit. Dlouhodobě se pohybuje kolem půl miliardy korun a klesnout má na 184 milionů. Vláda dále plánuje, že v letech 2021 a 2022 sníží příspěvek pro CzechTourism o 100 milionů korun ročně. Někteří odborníci to považují za téměř likvidační.

Výdaje ministerstva pro místní rozvoj (MMR) by v roce 2020 měly proti letošnímu roku vzrůst o 121 procent na 25,4 miliardy korun. Přes 80 procent ovšem tvoří evropské dotace. Bez nich by se měl rozpočet meziročně snížit o 7,5 procenta na 4,6 miliardy korun.

Návrh rozpočtu na příští rok počítá u všech ministerstev se snížením počtu pracovních míst o deset procent. U MMR by to znamenalo 48 míst a úsporu asi 16,1 milionu korun. Nemusí to ale znamenat propouštění lidí, většinou jde o neobsazená místa.

Ministerstvo financí počítá v prvním návrhu státního rozpočtu na příští rok se schodkem 40 miliard korun a se stejným schodkem počítá i v letech 2021 a 2022. Celkové příjmy státního rozpočtu na příští rok naplánovalo MF na 1,558 bilionu korun a v porovnání se schváleným rozpočtem 2019 jsou vyšší o 92,8 miliardy Kč. Celkové výdaje rozpočtu by tak měly být 1,598 bilionu korun. V údajích jsou započteny peníze z fondů EU a dalších finančních mechanismů, jako jsou například takzvané norské fondy. Ty by příští rok měly činit 108,7 miliardy korun.