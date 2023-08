Rezignuj, vyzývá opozice Pospíšila. Politik se scházel s Redlem z Dozimetru

„Vyzýváme Jiřího Pospíšila k rezignaci! Takový člověk nemůže jako náměstek reprezentovat hlavní město, ani jako europoslanec Českou republiku,“ napsal na sociální síť X bývalý náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Přidal se k němu také starosta Prahy 7 a člen zastupitelstva magistrátu Jan Čižinský (Praha sobě), podle kterého Pospíšil popíral schůzku s Redlem, Fremrem, někdejším ministrem školství Petrem Gazdíkem (STAN) a europoslancem Stanislavem Polčákem v Itálii.

Adam Scheinherr @Adam_Scheinherr Před volbami 2018 podle zjištění Deníku N zorganizoval Jiří Pospíšil v Itálii schůzku s Petrem Gazdíkem a Stanislavem Polčákem. Schůzky se účastnili i Michal Redl a Pospíšilův poradce Jiří Fremr. (2/7) https://t.co/T50UQUCZZA oblíbit odpovědět

„,Lhal o ní a křivě přísahal. A teď Deník N přišel na to, že Pospíšil tu schůzku organizoval,“ uvedl na X Čižinský.

Pospíšil redakci iDNES.cz zaslal vyjádření, ve kterém uvádí, že článek Deníku N nepřináší žádné nové informace.

„Je z velké části tvořen mými citacemi z výpovědi u policie, o kterou jsem sám loni požádal. Ačkoli nemám přístup do policejního spisu, je zcela evidentní, že jsem se žádného nezákonného jednání, které nyní naznačuje Praha Sobě, nedopustil, jinak by byly tyto informace ve spise a policie by podle toho konala,“ sdělil Pospíšil.

Dodal, že pasáže z policejního spisu potvrzují, že s kauzou neměl nic společného a připomněl, že ve věci nebyl podezřelý, ani obviněný. Podle Pospíšila výzva ze strany Praha sobě a Čižinského má za cíl ho diskreditovat.

„Doufám, že bude kauza Dozimetr nezávisle prošetřena a že všichni, kdo jsou do ní skutečně zapleteni, budou odhaleni, a vyzývám pana Čižinského, aby ustal s těmito absurdními politickými výpady a výroky, kterými znevažuje náš právní systém,“ uvedl Pospíšil.

Na policii se Pospíšil o zmíněné schůzce vyjádřil, že politici řešili obnovení spolupráce mezi stranami. Redla údajně s sebou vzali Gazdík s Polčákem, ti si ale nevzpomínali.

Fremr se s Redlem scházel opakovaně

Nebylo to jediné napojení na zločineckou skupinu, kterou Pospíšil měl. Jeho poradce Fremr se s Redlem měl podle spisu, který má redakce iDNES.cz k dispozici, v bytě v Revoluční ulici sejít minimálně jednou při večírku. Spolu měli přezpívávat píseň Colorado od skupiny Kabát.

„Já ti říkám, Jirko, žádný strachy, když přijdem do Prahy, můžem krást,“ zněla jejich verze.

Jan Čižinský @jancizinsky Schůzku s mafiány v Itálii @Pospisil_Jiri popíral, lhal o ní a křivě přísahal. A teď @enkocz přišel na to, že @Pospisil_Jiri tu schůzku organizoval. https://t.co/6X0D2tPyof oblíbit odpovědět

Podle Deníku N ale tímto schůzky Fremra s Redlem nekončily. Uskutečnilo se jich minimálně deset. Na policejních odposleších v listopadu 2020 řešili napjatou situaci v TOP 09. Ostatním členům strany údajně vadila Fremrova přítomnost na schůzkách.

Fremr Redlovi podle serveru říkal, že kdyby se strana Pospíšila zbavila, ten by veřejně prohlásil, že je TOP 09 zkorumpovaná. „Buď bude topka naše, nebo nebude existovat,“ řekl poradce Redlovi.

Fremr ale nikdy v kauze nebyl obviněný a vypovídal i na policii. Stejně tak Pospíšil.

Obviněno je více než deset lidí, včetně exnáměstka primátora Petra Hlubučka. Policisté tvrdí, že organizovaná skupina systematicky obsadila klíčové pozice v dopravním podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky.