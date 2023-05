Vložky a tampony zůstanou v nejvyšší sazbě. Politici neumějí vysvětlit proč

Přestože pro některé ženy je koupě balíčků vložek či tamponů běžná záležitost, nad kterou ani nepřemýšlí, pro jednu ženu z deseti se však napříč EU jedná o výdaj, který by jim naprosto naboural rozpočet.

Zvláště v domácnostech s nízkými příjmy, ve kterých je v rodině kromě matky také jedna nebo více dcer, představují vložky velmi nákladný výdaj. V současné době balíček stojí kolem osmdesáti korun, přičemž při silnější menstruaci mohou být po dobu krvácení potřebné dva i více.

Myslíme si a budeme se snažit o to, aby menstruační pomůcky spadaly alespoň do snížené daňové sazby, stejně jako například zdravotní potřeby či některé jiné hygienické pomůcky. pirátská poslankyně Klára Kocmanová

Problém je to zejména pro bezdomovkyně nebo školačky, které se často během menstruace bojí chodit mezi spolužáky. Smotaná vata, hadříky nebo noviny totiž bezpečnou ochranu nepředstavují, mohou snadno vypadnout nebo prosáknout. Data pro Česko neexistují, ale podle jednoho odhadu by se mohlo jednat až o 70 tisíc žen.

Ministerstvo financí potvrdilo, že menstruační potřeby zůstávají zdaněny jednadvacetiprocentní sazbou DPH. „Ministerstvo se nebude vyjadřovat k průběhu jednání zástupců koaličních stran o finální podobě Ozdravného balíčku,“ řekla tisková mluvčí Gabriela Krušinová. Doplnila, že resort problematiku řešil v roce 2021 posílením zásob potravinových bank.

Pro snížení daně se před časem vyslovili Piráti. Podle poslankyně Kláry Kocmanové snížení sazby DPH dává smysl právě kvůli tomu, že Česko je jednou ze zemí, která jej má nejvyšší. „Myslíme si a budeme se snažit o to, aby menstruační pomůcky spadaly alespoň do snížené daňové sazby stejně jako například zdravotní potřeby či některé jiné hygienické pomůcky. Vše je však ještě v jednání s ministrem financí,“ dodala.

Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová na dotaz uvedla, že tyto potřeby zůstávají v základní sazbě jako doposud. „Nic se tedy nemění,“ řekla. Na upřesňující dotaz proč a zda téma považuje jako politicky neprůchozí, už neodpověděla.

Zachování DPH v současné výši kritizovaly neziskové organizace, které proti menstruační chudobě bojují. „Bohužel jen dokazuje, jak silné u nás menstruační tabu je a jaký kus práce a osvěty před námi leží,“ uvedla Lu Gregorová z organizace Sola Pomáhá. Jak upozornila, je otázka, nakolik by snížení DPH dopadlo na konečné uživatelky, ale rozhodně by se jednalo ze strany státu o výrazné gesto, kterým by mohl ukázat, že ženy vidí.

Jak doplňuje, projevy menstruační chudoby můžou mít mnoho podob, od omezování množství menstruačních potřeb, které si lze koupit až po to, že po čas menstruace sedí ženy doma. Nebo vložky nahradí hadrem. „To bohužel není zkušenost ze zahraničí, ale realita desítek žen i z České republiky,“ upozornila.

solapomaha Možná jsme si nějak naivně mysleli, že by třeba... No, tak ne. Něco, co polovina obyvatelstva, každý měsíc potřebuje necháme pěkně pořádně zdaněný.



Ale knihy teď mají 0%, tak možná 4-5 stránek na slabší menstruaci a 8-10 na silnější?‍♀️



Tampóny do všech knih oblíbit sdílet odpovědět uložit

Předchozí pokus v roce 2020

V roce 2020 se pro snížení daně z přidané hodnoty vyslovila bývalá ministryně financí Alena Schillerová. „Jsem jednoznačně pro co nejaktivnější řešení menstruační chudoby v Česku. Ministerstvo financí by mělo DPH na dámské hygienické potřeby přesunout do co nejnižší sazby,“ okomentovala pro iDNES.cz.

Před třemi lety uvedla, že by se měly posunout ze základní sazby DPH do snížené desetiprocentní sazby. Reagovala tak na zavedení potřeb zdarma ve Skotsku. To v roce 2020 prosadilo nový zákon, který zaručuje bezplatný přístup k vložkám, tamponům a dalším hygienickým potřebám při menstruaci.

DPH 21 procent je sazba, ve které jsou také cigarety a alkohol – doposud s výjimkou čepovaného piva, které spadalo do desetiprocentní snížené sazby, avšak nově se přesouvá k vložkám a tamponům. Do stejné skupiny spadnou také noviny, na které bude mít Česko suverénně nejvyšší daň v EU.

Naopak v Irsku platí nulová daň, ve Velké Británii pětiprocentní. Od nového roku se daň na popud feministických aktivistek snížila v Německu, kde dosud tampóny a vložky platily za „luxusní zboží“. Daň klesla z 19 procent na sedm.

Evropská unie sice od roku 2007 umožňuje členským státům snížit daň za dámské hygienické potřeby na minimální sazbu, většina zemí je však daní daleko více. Největší daň platí v Maďarsku (27 procent), či v Dánsku, Švédsku, Finsku a Chorvatsku (25 procent).

Nové DPH sazby a přesun výrobků a služeb: Do sazby 21 procent se nově přesune nově například.:

čepované pivo, kadeřnické služby, oprava obuvi, kožených výrobků či jízdních kol, úklidové služby, sauny, noviny, léky, sběr odpadu, palivové dřevo. Do sazby 12 procent se přesunou:

potraviny a nealkoholické nápoje, zdravotnické pomůcky, léky, stavební práce, dětské autosedačky, bezlepkové výrobky, časopisy, veřejná doprava, stravovací a ubytovací služby, vodné a stočné, teplo, vstupenky na kulturu a sport (divadlo, kino, koncerty), pohřební služby.

se přesunou: Do nulové daně se přesouvají:

knihy.

Pokusy o změnu budí mužskou nevoli

Kocmanová z Pirátů dodává, že se sama zároveň snaží prosadit zajištění hygienických menstruačních potřeb ve školách, kde kvůli nedostatku některé studentky vynechávají výuku a zůstávají doma. „Proto s pirátským hejtmanem Rudolfem Špotákem z Plzeňského kraje připravujeme pilotní projekt, kdy bychom na některých středních školách Plzeňského kraje menstruační potřeby studentkám poskytli,“ uvedla s tím, že tímto způsobem zároveň získají data, na základě kterých budou moct vyhodnotit náklady této pomoci.

To, že s menstruační chudobou bojují dívky od velmi nízkého věku, dokládá studie z Velké Británie z roku 2017. Z jejích dat vyšlo, že každá desátá školačka nemá dostatek prostředků na nákup menstruačních potřeb a vynechává proto každý měsíc výuku. Obdobné výsledky mají také průzkumy provedené na amerických školách. „Dá se předpokládat, že situace v České republice nebude výrazně odlišná,“ míní Kocmanová.

Podle Lu Gregorové ze Sola Pomáhá lze orientačně vycházet z dat o ženách v hmotné nouzi a chudobě. „Potom bychom se mohly bavit o přibližně 11 procentech žen. Ale myslím, že toto číslo bude velmi vzdálené realitě a bude bohužel mnohem vyšší,“ doplnila.