Za tyto peníze by mohla deset měsíců pohodlně pracovat celá fakultní nemocnice v Hradci Králové. Stejná částka by stačila i na biologickou léčbu pro třicet tisíc pacientů s rakovinou. Řeč je o osmi miliardách, které stát každoročně vybere na dani z přidané hodnoty za prodej zdravotnického materiálu. Místo toho, aby peníze zůstávaly nemocnicím a pojišťovnám, ale putují do státního rozpočtu. Experti proto nyní navrhují: zrušme ji.