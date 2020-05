DPH u ubytování a vstupenek by mohla klesnout, návrh projedná vláda

PRAHA Daň z přidané hodnoty by měla podle ministerstva financí klesnout z 15 na deset procent u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště, jízdného na vleky a vstupného do saun a dalších podobných zařízení. V rámci daňového balíčku, který by měl firmám pomoci s následky šíření koronaviru, to v pondělí projedná vláda.

Informovalo o tom ministerstvo financí, které navrhuje změny projednat ve zrychleném režimu v rámci stavu legislativní nouze. „Díky ochranným opatřením jsme dostali šíření nákazy pod kontrolu. Jenže kvůli nouzovému stavu se musely hotely, fitness centra nebo bazény uzavřít a ve velkém se musely rušit výstavy, koncerty, divadelní představení nebo sportovní utkání. Chceme poskytovatelům ubytování, pořadatelům kulturních akcí a sportovních událostí a provozovatelům sportovišť pomoci dostat se ze složité finanční situace, proto jsme se rozhodli je podpořit tímto snížením daňové zátěže,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Od 1. května již začala platit před pandemií schválená novela zákona, která vedle točeného piva podávaného v restauracích přeřazuje do nejnižší 10procentní sazby DPH služby s vysoký podílem lidské práce. Jde například o služby kadeřníků, opravy jízdních kol, oděvů nebo úklidové služby. Ministerstvo financí vyčíslilo opatření na podporu ekonomiky na 1,13 bilionu korun ČR má v současnosti tři sazby DPH. Základní sazba je 21 procent, první snížená 15 procent a druhá snížená 10 procent. Konkrétní seznam zboží a služeb, které spadají do jednotlivých sazeb, jsou v přílohách zákona o DPH. Daň je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu, loni z daně rozpočet získal 291,3 miliardy korun. Zároveň ministerstvo financí navrhlo rozšířit pro obce možnost na jejich území osvobodit od daně z nemovitých věcí. V současné době obce mohou zcela nebo částečně osvobodit od daně z nemovitostí na svém území obecně závaznou vyhláškou nemovitosti dotčené živelní pohromou. Nově k tomuto budou moci přistoupit i v případě dalších mimořádných událostí, jako jsou pandemie, krizová opatření podle krizového zákona nebo průmyslové havárie. Toto osvobození bude možné uskutečnit i zpětně. Dále také vláda projedná zavedení zpětného uplatnění daňové ztráty (tzv. loss carryback) u daní z příjmů fyzických a právnických osob. V současnosti si mohou podnikatelé a firmy uplatnit daňovou ztrátu až v následujících zdaňovacích obdobích a za předpokladu, že opět generují zisk. Nově si budou moci uplatnit vzniklou daňovou ztrátu i za dvě zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ztráta vznikla. „Pokud tedy poplatník v důsledku nouzového stavu vykáže za zdaňovací období roku 2020 daňovou ztrátu, bude si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018,“ uvedlo MF. Ve formě vratitelného přeplatku by tak měl získat zpět daň či její část zaplacenou za tato zdaňovací období. Uplatnit si daňovou ztrátu zpětně bude možné už za zdaňovací období, které skončí 30. června 2020. Zároveň u daňové ztráty MF navrhuje přechodné ustanovení, které umožní firmě získat prostředky již například letos tím, že ztrátu za letošní rok odhadne a uplatí zálohově. „Nebude tak muset čekat do chvíle, než bude výše daňové ztráty stanovena. V nynější situaci je pro něj důležité, aby obdržel peníze co nejrychleji, proto jsme právě u prvního zdaňovacího období přistoupili k tomuto pružnému řešení,“ uvedla Schillerová.