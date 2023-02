Buprenorfin se užívá v rámci substituční léčby, která stojí na principu nahrazení drogy za lékařsky předepsanou látku s podobnými účinky. „Je to přímo geniální, závislí mohou chodit do práce, cítí se střízlivě a normálně fungují. Nemusí kvůli tomu krást a zapojovat se do jiné trestné činnosti,“ uvedl pro server Lidovky.cz národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.