Podle znalců, kteří vidí do zákulisí strany – jež je co do počtu poslaneckých mandátů nejmenší z členů nastupující vládní pětikoalice – sice uvnitř partaje existují rozpory, zmíněné případy však dle nich představují spíše okrajový jev. Pro Piráty mnohem zásadnější se jeví to, aby před komunálními a senátními volbami nepřišli o étos bojovníků proti establismentu.