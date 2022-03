Mezi smrtícími Bayraktary létají i kontroverzní čínské stroje. Expert popisuje, co dokážou drony nad Ukrajinou

Jakub Karas

Lidovky.cz: Řekl byste, že drony jsou spíš doplněk, který nemá na bojišti velký vliv, nebo ho úplně změnily?

Myslím, že ho razantně změnily. Ukazuje to jak současná válka na Ukrajině, tak třeba předchozí o Náhorní Karabach. Až skončí ta ukrajinská, armády budou muset přehodnotit, jaké vybavení bezpodmínečně potřebují. Drony k tomu určitě patří. Je to vidět například na Polsku. Nedávno si objednalo turecké Bayraktary. Současně se ale chystá nakoupit dvanáct amerických dronů Reaper. Jde o jeden z nejlepších dronů vůbec. Kromě průzkumu zvládne i přímé zapojení do ozbrojeného konfliktu. Je to nástupce staršího dronu Predator, který Američané využívali k eliminaci po útoku na „dvojčata“.