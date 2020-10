Povodňovou pohotovost mají na jihu Moravy už jen na řece Svratce, na dalších šesti místech jsou v pozoru

Brno V Jihomoravském kraji platil v pondělí ráno už pouze jeden druhý povodňový stupeň značící pohotovost, a to na Svratce v Brně-Poříčí. Na dalších šesti místech platí první povodňový stupeň, tedy bdělost. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu.

Pro okolí Břeclavi platí až do úterního rána povodňová pohotovost. Voda se může vylévat z břehů do okolní krajiny. Povodňová bdělost, tedy nižší stupeň výstrahy, platí i v okolí Hodonína a Veselí nad Moravou, Mikulova, Brna, pro okolí Kuřimi a Tišnova.

V kraji v minulém týdnu vydatně pršelo a některé z toků se dostaly až na třetí stupeň povodňové aktivity značící ohrožení, situace se už ale uklidňuje. Na Svratce v Brně-Poříčí se hladina v pondělí ráno v 7:00 držela na 168 centimetrech, druhý stupeň se vyhlašuje při 160 centimetrech. Hladina klesá pozvolna, v neděli před půlnocí se krátce dostala i na první povodňový stupeň. Tok je ale ovlivněný manipulacemi na Brněnské přehradě.

Na druhém povodňovém stupni byla do nedělního večera i Morava v Lanžhotě, od 20:00 v místě platí první povodňový stupeň. Hladina byla v pondělí ráno v 7:10 na 428 centimetrech, první povodňový stupeň se v místě vyhlašuje při dosažení 400 centimetrů. Hladina nadále klesá, pokud trend zůstane stejný, do večera by mohla klesnou na normální stav.

Kromě Moravy v Lanžhotě platí první povodňový stupeň v kraji na dalších pěti místech, a to na Dyji na Nových Mlýnech a v Ladné, na Svratce ve Veverské Bítýšce, Svitavě v Letovicích a na Bělé v Boskovicích. Hladiny jsou buď setrvalé, nebo klesají.