Na Břeclavsku platí až do odvolání povodňové ohrožení, podobná výstraha platí i pro Brno a okolí

Brno/Ostrava V Jihomoravském kraji platily v neděli ráno už pouze dva druhé povodňové stupně značící pohotovost. Na Moravě v Lanžhotě hladina klesá, setrvalá je na Svratce v Brně-Poříčí. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. V Moravskoslezkém kraji platil v neděli ráno druhý stupeň už jen na jednom místě, šlo o řeku Opavu v Děhylově na Opavsku.

Pro okolí Břeclavi, Hodonína a Veselí nad Moravou platí až do odvolání povodňové ohrožení. Voda v řekách se může vylévat z břehů do okolní krajiny. Stejná výstraha s nižší mírou ohrožení platí i v okolí Brna a na jih od Brna.



V kraji v týdnu vydatně pršelo a některé z toků se dostaly až na třetí stupeň povodňové aktivity značící ohrožení, situace se už ale uklidňuje. Na třetím povodňovém stupni byla v týdnu i Morava v Lanžhotě, na druhý stupeň se dostala v noci z pátku na sobotu, od té doby s výkyvy klesá.

V neděli v 7:10 byla hladina na 499 centimetrech, kdy druhý povodňový stupeň se v místě vyhlašuje při dosažení 460 centimetrů, třetí při 530 centimetrech. V Lanžhotě přitom mohla Morava stoupnout více, vodohospodáři ale část vody z řeky nad Lanžhotem odpouštěli do lužních lesů obory Soutok.

Druhý povodňový stupeň přetrvává na Svratce v Brně-Poříčí. Hladina kolem 7:20 dosahovala 172 centimetrů, stav se od pátečního odpoledne téměř nezměnil. Tok je ale ovlivněný manipulacemi na Brněnské přehradě.

Na prvním povodňovém stupni, který značí bdělost, byla kolem 7:30 Dyje na Nových Mlýnech a v Ladné, Svratka ve Veverské Bítýšce a v Židlochovicích a Svitava v Letovicích. Hladiny jsou buď setrvalé nebo klesají. Z druhého na první povodňový stupeň se dostala v noci na neděli i Morava ve Strážnici. V 7:20 byla hladina na 574 centimetrech se sestupnou tendencí. První stupeň se v místě vyhlašuje při dosažení 530 centimetrů, druhý při 600 centimetrech.

V Moravskoslezkém kraji zůstává druhý stupeň jen na Opavě

Druhý stupeň povodňové aktivity, tedy stav pohotovosti, platil v neděli ráno už jen na jednom místě Moravskoslezského kraje. Šlo o řeku Opavu v Děhylově na Opavsku. Na stejném toku v Držkovicích, kde ještě v sobotu večer rovněž platil druhý stupeň, je už první. Nelze ale vyloučit, že tam hladina bude kolísat. ČTK to v neděli řekla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

„V noci déšť ustal. Třetí stupeň už nemáme nikde, druhý na jediném místě a první povodňový stupeň nyní na sedmi,“ uvedla Vlčková. Podle ní by ale v neděli srážky měly být jen občasné, na horách ve výšce nad 1000 metrů by pak spíše sněžilo. Pondělí by mělo být bez deště.

Vodohospodáři už odpouští přehrady tak, aby se z retenčních prostor snížily jejich hladiny opět na zásobní prostory. Podle Vlčkové lze předpokládat, že se tak bude dít ještě v průběhu týdne.