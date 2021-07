Morava se bojí dalších bouří. Vysoké teploty mohou už během čtvrtka vystřídat přívalové deště

JIŽNÍ MORAVA Počasí v posledních dnech rozdělilo Česko na dvě části, zatímco na západě teploty sotva překračují dvacet stupňů, na východě pokračují tropy. Ještě před víkendem ale v celé zemi hrozí silné bouřky, které mohou opět způsobit škody na majetku, výpadky elektřiny či problémy v dopravě.

Moravu sužují už několik dní vysoké teploty, které mají překročit až 34 stupňů, na jihovýchodě regionu se ojediněle vyšplhají ještě o další tři stupně blíže ke čtyřicítce. Vedra vystřídají podle předpovědí již během čtvrtka bouřky, které se mají do oblasti navrátit přesně po dvou týdnech, kdy se Břeclavskem a Hodonínskem prohnalo tornádo, jež si vyžádalo šest obětí, stovky zraněných a miliardové škody na majetku.



Místní se strachují, že by se celá situace mohla zopakovat. ,,Samozřejmě máme obavy, tomu se nedá vyhnout,“ potvrdil Marek Košut, starosta Moravské Nové Vsi, která byla jednou z nejzasaženějších lokalit.

I když práce v regionu i díky dobrovolníkům postupují rychle, mnoho domů má zatím místo střechy jen modrou plachtu a okna zakrytá kusem igelitu. I pro Moravskou Novou Ves platí, že značná část poničených domů potřebuje významnější stavební úpravy, které nejsou pouze otázkou dní. ,,Pokud přijdou větší srážky, bude to komplikace i proto, že zaplachtování je velmi provizorní,“ dodal Košut. V případě silného větru, je podle starosty potrhání ochranných plachet otázkou půlhodiny.

Na příchod nevlídného počasí se podle místních bohužel nedá velmi připravit. ,,Jestliže nemovitosti protečou, bude se to muset znovu vyklidit a znovu přeplachtovat,“ popisuje starosta a dodává, že k podobné situaci již došlo několik dní po tornádu a opravy zabraly celý další den.

Návrat bouří do jihomoravského regionu hrozící i v minulém týdnu se nakonec nevyplnil v celém rozsahu. ,,Nezbývá než doufat, že to teď dopadne stejně,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL).

Kraj však potenciální riziko nepodceňuje. Obce byly už na možné bouřky připraveny minulý týden, kdy nakonec došlo k poničení několika desítek střech. Podle hejtmana se však nedá dělat nic jiného než zajistit co nejvíce střech. Od minulého týdne mají tak rizikové lokality v rezervě plachty a další materiál a jsou připraveny na případné rychlé opravy. ,,Jaký rozsah to bude mít a zda se to bude týkat stejných lokalit, nejsme schopni odhadnout,“ dodal Grolich, podle kterého vyčkávají na konkrétní informace.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vydal včera pro Moravu a Slezsko výstrahu kvůli silným bouřím, jež platí od dnešních šesti hodin ráno do pátku. Nejen na jihu Moravy mohou bouřky dosáhnout velké síly a způsobit škody na majetku. ,,Potenciál velmi silných bouřek je, ale je slabší než před dvěma týdny, což ale neznamená, že by v některých lokalitách nemohlo dojít k silnějším bouřkám než předtím,“ popsal meteorolog Michal Žák. Čistě pravděpodobnostně je momentální situace méně příznivá pro vznik tornáda než před čtrnácti dny, ale stoprocentně to podle Žáka vyloučit samozřejmě nejde.

Upozornění na bouřky s přívalovým deštěm, nárazovým větrem a krupobitím platí v následujícím dni pro většinu krajů. ,,Zatím podle materiálů, které máme k dispozici, to vypadá na vyšší úhrn srážek, ojediněle i 50 mm,“ sdělil meteorolog ČHMÚ Štefan Handžák, podle kterého silný déšť nejvíce zasáhne Vysočinu a východ Čech. Mírnější průběh bouřek můžou podle meteorologů čekat jen v Karlovarském a Ústeckém kraji.