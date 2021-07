Policie navrhla obžalovat dva úředníky ministerstva práce kvůli zakázce na výplatu dávek

Praha Dva zástupce ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) navrhla policie obžalovat v souvislosti s veřejnou zakázkou na výplatu sociálních dávek. Podle kriminalistů hrozila státu kvůli jejich trestné činnosti škoda ve výši nejméně 555 milionů korun. Sdělil to mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Média v minulosti informovala o tom, že stíhanými úředníky jsou náměstek Jan Baláč (ČSSD) a Karel Macek.

Policejní centrála podala návrh 1. července, rozhodovat o něm bude pražské vrchní státní zastupitelství. Oba obviněné stíhá policie na svobodě. Viní je ze zneužití pravomoci a z pletich při zadání veřejné zakázky. Ibehej doplnil, že předmětem dané veřejné zakázky měla být dodávka informačního systému na výplatu nepojistných sociálních dávek.



Kvůli systému pro vyplácení dávek zasahovala na MPSV policie v únoru 2020. Následně obvinila náměstka pro ekonomiku a ICT Baláče a šéfa oddělení bezpečnosti informací Karla Macka. Baláč poté médiím řekl, že při veřejných zakázkách úřadu vždy postupoval v souladu se zákonem a státu nezpůsobil žádnou škodu. Policie ho podle něj stíhá za „příliš manažerský přístup“.

Server iROZHLAS.cz dříve uvedl, že Macek podle vyšetřovatelů nabízel úplatek nebo náhradní zakázky za to, že se firma DXC Technology (dříve Hewlett-Packard) stáhne z výběrového řízení. O věci poté údajně jednal i Baláč, a to s někdejším náměstkem na MPSV Robertem Baxou, který přešel právě do DXC. Možná škoda, kterou kriminalisté vyčíslili, odpovídá částce, o kterou byla nabídka DXC levnější než nabídka druhého uchazeče, firmy OKsystem.

Počítačový systém, jímž se řídí vyplácení sociálních dávek, vytvořil a spravuje OKsystem už od 90. let. Od roku 2017 mělo mít ministerstvo podle plánů systémy nové, dosud je ale nemá. Smlouvu s OKsystemem tak několikrát prodlužovalo. Za stav informačních systémů a závislost na jediném dodavateli sklízí MPSV dlouhodobě kritiku.

Po loňské policejní razii na ministerstvu označil premiér Andrej Babiš (ANO) situaci na MPSV za velký problém a chtěl po ministryni Janě Maláčové (ČSSD) vysvětlení. Maláčová se s vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD) tehdy shodla na tom, že policejní zásah není důvodem pro její odstoupení z funkce. Oba obviněné úředníky postavila mimo službu a Babiše požádala kvůli zajištění informačních systémů v gesci MPSV o svolání Bezpečnostní rady státu. Premiér k tomu ale neviděl důvod. Vzkázal, že Maláčová musí zvládnout systémy zajistit sama a že za ně nese odpovědnost.