Poslanec Volný byl opět vyveden z jednacího sálu sněmovny, nechtěl odejít od řečnického pultu

Praha Poslanec Lubomír Volný (dříve SPD) byl ve středu opět vykázán z jednacího sálu sněmovny. Odmítal opustit řečnický pult, i když ve vyhrazených pěti minutách neřekl nic k projednávanému zákonu o hlasování v karanténě při říjnových volbách do dolní komory. Ze sálu jej vyvedla policejní ochranná služba bez přítomnosti kamer.

Schůze sněmovny byla na několik desítek minut přerušena stejně jako obrazový přenos z jejího jednání, aby vyvedení Volného nesnímaly kamery. Po jeho obnovení sněmovní technici kontrolovali funkčnost mikrofonů a řečniště bylo vydezinfikováno kvůli tomu, že poslanec se v jeho prostoru pohyboval bez ochrany nosu a úst. Předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) po obnovení přenosu svolal jednání předsedů sněmovních klubů.



Volného, který si k řečnickému pultu sedl na židli, vykázal z jednacího sálu Vondráček (ANO). „Už to samotné sezení je pohrdání sněmovnou. Pane kolego, blokujete rečniště. Myslím, že se dopouštíte chování, za které vám náleží napomenutí,“ uvedl Vondráček. Poslanec na výzvu předsedy sněmovny nijak nereagoval, Vondráček proto Volného vykázal ze sálu do konce jednacího dne.

Volný, jehož stoupenci ve středu před sněmovnou od rána demonstrují, po vyvedení odešel přes kuloáry a pravděpodobně zamířil do své sněmovní kanceláře. Před novináři si postěžoval na to, že mu podle něho bylo odebráno právo vyjádřit názor. Vystoupení bylo omezeno na pět minut. „Tak to už žijeme dávno, daleko za komunismem a za Hitlerem,“ komentoval to zadýchaným hlasem Volný. Uvedl, že se s policisty přetahoval. Řekl, že jich bylo pět.

Volný a jeho kolega Marian Bojko ve sněmovně odmítají „z občanských a politických důvodů“ nosit ochranu úst a nosu. Řídící schůzí je pravidelně napomínají. Při jedné z lednových schůzí se Volný dostal do fyzické potyčky s předsedajícím schůze Tomášem Hanzelem (ČSSD), který po varováních vypnul Volnému mikrofon se zdůvodněním, že nemluví k tématu. Po strkanici Volný místo v doprovodu policejní ochranné služby opustil. I v únoru Volného a Bojka ze sálu vyvedla policejní ochranná služba.

Volný při červnovém projednávání zákona o hlasování v karanténě mimo jiné požadoval uzákonit, aby volební komisaři nemuseli být očkování a ani nemuseli mít negativní test na covid-19. Žádal také nepřetržitou elektronickou a policejní kontrolu hlasovacích schránek, neboť se obává manipulace s volebními lístky. V případě neschválení slíbil akce občanské neposlušnosti.