Jsem obviněn za příliš manažerský přístup, o pletichách jsem nejednal, říká stíhaný náměstek Baláč

Až do pondělního rána patřil Jan Baláč ke klíčovým náměstkům ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD). To ale ten den změnila razie Národní centrály proti organizovanému zločinu kvůli ohýbání tendru na informační systém pro výplatu sociálních dávek. Baláč byl spolu se šéfem kyberbezpečnosti ministerstva Karlem Mackem obviněn z pletich při zadávání veřejné zakázky a přípravy zneužití pravomoci úřední osoby.

Po středečním propuštění z policejní cely se rozhodl poprvé promluvil veřejně. Rozhovor pro LN se uskutečnil po e-mailu.

LN: Z čeho přesně vás viní policie? Co jste měl udělat?

Na ministerstvo jsem přišel s úkolem dotáhnout do konce přechod ze starých IT systémů na nové. Tento problém se táhne od roku 2010 a popravdě si nikdo neumí představit (a já v době nástupu také ne), o jak obrovské právní a technické problémy se jedná. Policií jsem via facti obviněn z toho, že jsem k řešení těchto otázek přistoupil příliš manažersky, tak jak jsem byl zvyklý ze soukromé sféry. Mým cílem bylo vždy chránit zájmy státu a veřejných financí a vždy jsem postupoval a hodlal postupovat v souladu se zákonem.

LN: Víte něco o placení částky tří milionů korun, které měly být vyplaceny v souvislosti se zakázkou na systém sociálních dívek označovanou jako IS Dav II?

Ne.

LN: Je pravda, že jste domlouval scénář, podle kterého by se jeden z účastníků tendru soutěže nezúčastnil, aby mohl vyhrát druhý zájemce a výměnou za to by neúspěšná firma získala jinou zakázku v budoucnu?

Teze vaší otázky je neopodstatněná. Smyslem mých kroků bylo zajistit nové IT systémy za co nejlepších podmínek pro stát. Žádný příslib zakázky jsem nikomu nedal.

LN: Jak jste na přípravě tendru spolupracoval Karlem Mackem?

Pan Karel Macek ze své pozice zakázku na IS DAV neřešil.

LN: Nevadilo vám, že je kvůli dřívějšímu podnikání v insolvenci a dluží 2,5 milionu korun, jak upozornil iRozhlas.cz?

To jsem netušil. Má ale bezpečnostní prověrku na úroveň důvěrný, proto jsem to ani nemohl předpokládat.

LN: Z čeho ho viní policie?

K tomu se nemohu s ohledem na probíhající trestní řízení vyjádřit.

LN: Udělal byste zpětně ve vztahu k zakázkám ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) něco jinak?

Ne. Mým cílem bylo vyřešit dlouholeté problémy MPSV, a to se mi dosud dařilo. Největším úspěchem bylo dvakrát odložené spuštění nového ekonomického systému na Úřadu práce, díky kterému ušetří stát v následujících letech cca 40 milionů Kč ročně. Bez něj by zároveň nebylo možné spustit aktuálně připravované systémy, které mají také výrazně snížit výdaje státu a posunout kvalitu poskytovaných služeb občanům.

LN: Věděla o vašich krocích v zakázce ministryně Jana Maláčová?

Paní ministryně mi stanovila rámcový úkol, informoval jsem ji o obecné strategii řešení problémů, jednotlivé kroky však byly plně v mé kompetenci, za což sám přejímám odpovědnost. Když už je zmínka o paní ministryni, tak si touto cestou dovoluji vyjádřit velké poděkování jí, mým advokátům a všem, kteří mi vyjádřili v této těžké chvíli podporu. Dostal jsem stovky zpráv, které mi vyjadřují podporu a nabízejí mně a mé ženě pomoc.

LN: Objevují se spekulace, že jste byl kvůli zakázce úkolován a v úzkém kontaktu s náměstkem Robinem Povšíkem. Je to pravda?

Ne. To je nesmysl.

LN: Na základě jakého podnětu se policie začala touto zakázkou zabývat?

Netuším. Dosud mi nebylo umožněno nahlédnout do trestního spisu.

LN: Jednal jste o nějakých pletichách se zástupci společnosti DXC Technology a OKsystem, které se o zakázku ucházejí?

O žádných pletichách jsem s nikým nejednal. Snažil jsem se řešit problém ve prospěch veřejných financí.

LN: Vypovídal jste na policii?

Samozřejmě, nemám se za co stydět a policii jsem detailně popsal vše, co o celé věci vím. Rezolutně odmítám, že bych se dopustil čehokoliv, co by způsobilo státu a nám občanům jakoukoliv škodu.