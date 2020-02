Maláčová požádala Babiše o svolání Bezpečnostní rady státu kvůli IT systémům

PRAHA Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) požádala ve středu premiéra Andreje Babiše (ANO) o svolání Bezpečnostní rady státu kvůli zajištění informačních systémů v resortu. Řekla to novinářům po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem. V sídle ministerstva kvůli zakázce na informační systém zasahovala v pondělí policie, obvinila dva vysoké úředníky z pletich a přípravy zneužití pravomoci.

Policisté podle médií zadrželi náměstka ministerstva pro ekonomiku a ICT Jana Baláče (ČSSD) a šéfa oddělení bezpečnosti informací Karla Macka. Oba propustili a budou je dál vyšetřovat na svobodě. Ministerstvo je v pondělí postavilo mimo službu a podle Maláčové musí projekty zvládnout i bez nich.



„Bude schopné (ministerstvo) a musí být schopné, protože já považuji za zásadní úkol to, abychom od 1. ledna příštího roku měli plně funkční IT systém. Dnes jsem také požádala premiéra o svolání bezpečnostní rady státu v této věci,“ uvedla ministryně. V dalších dnech se také rozhodne, kdo oba vyšetřované manažery zastoupí. „Ano, logicky je to potřeba řešit. Je to interní proces na ministerstva práce, budeme to řešit v příštích dnech,“ dodala šéfka resortu.

Bezpečnostní rada státu by se měla sejít v pondělí. Informačními systémy ministerstva práce se nejspíš na pondělním zasedání ale zabývat nebude. „Dopis z mého resortu odešel, tuším, před malou chvílí,“ upřesnila ministryně. Další informace k informačním systémům nechtěla s ohledem na vyšetřování a povinnost mlčenlivosti sdělovat.

Ani policie, ani ministerstvo či firma OKsystem neuvedly, o jakou zakázku je. Resortu, který chce od ledna spustit nový ucelený systém z několika součástí, schází dodavatel systému pro vyplácení dávek. Na jeho zajištění má zhruba deset měsíců. Ve dvou tendrech se ho vybrat nepodařilo.

První soutěž za 616 milionů korun bez DPH vyhlásilo ministerstvo koncem roku 2014. Vyhrála společnost OKsystem, která provozuje systémy v resortu od roku 1993. Od uzavřené smlouvy ale ministerstvo později odstoupilo. Firma se s ním soudí. Podruhé resort zakázku vypsal koncem roku 2017 za 270 milionů korun bez DPH. Případ skončil několikrát u antimonopolního úřadu.

Vedení ministerstva už dřív uvedlo, že má několik scénářů řešení. Zmínilo, že chystá výběrové řízení na provozovatele nynějšího systému. Dalšími možnostmi byl smír s OKsystemem a dokončení systému z prvního tendru, uzavření druhého tendru či pokračování spolupráce s nynějším dodavatelem.

Úředníci v systému pro vyplácení dávek zpracovávají údaje statisíců lidí, kteří pobírají rodičovskou, dávky hmotné nouze, příspěvky na péči, na bydlení, pro pěstouny či postižené. Systém tak patří do kritické infrastruktury státu.

Babiš řekl, že ministryně zakázky na informační systémy jako svůj klíčový úkol nezvládla a kabinet po ní bude chtít k policejnímu zásahu vysvětlení. Kritizovali ji i opoziční politici. Maláčová uvedla, že se odstoupit nechystá. Šéf koaliční ČSSD Jan Hamáček ji podpořil. Uvedl, že je v roli svědka, ne obviněné.