Povodně zcela odřízly od okolí opavskou část Držkovice, na místě pomáhají hasiči

Držkovice (Opava) Voda z vylité řeky Opavy zcela odřízla od okolí opavskou část Držkovice. Zaplaveny jsou všechny tři přístupové silnice. Projedou po nich jen velké hasičské vozy, které převážejí obyvatele, kteří o to mají zájem. Evakuace čtvrti, v níž bydlí asi sto lidí ve třech desítkách domů, ale není nutná. Řekl to starosta opavské části Vávrovice, pod kterou Držkovice spadají, Miroslav Kořistka. Voda se dostala zejména do sklepů rodinných domů a s jejím odčerpáváním nyní pomáhají tři hasičské jednotky.

Pokud se někdo chce dostat sám do Držkovic, či z nich, může jít jen pěšky ve vysokých holínkách, nebo v posledních hodinách i za asistence hasičů. „Voda od noci klesá. Takže zaplavenými silnicemi už projedou hasičská auta. Kdo si zavolá, že potřebuje třeba do práce či domů, hasiči jej převezou,“ uvedl starosta. Řeky po vytrvalém dešti kulminují, meteorologové očekávají pokles hladin. Povodňové varování platí na východě Hasiči kromě přepravy lidí a materiálu přes zaplavené silnice pomáhají i s odčerpáváním vody ze zaplavených sklepů nebo čistí ucpané propustky, aby voda lépe odtékala. „Naštěstí se voda nedostala do obytných částí domů. Sklepy ale zatopené jsou. Problém je spodní voda. Do nemovitostí se tlačí, protože hladina řeky je vysoko. Musíme čekat, až ještě více opadne,“ řekl Kořistka. Věří, že se situace už nebude zhoršovat. Hladina Opavy v Držkovicích už ve středu dosáhla třetího povodňového stupně, tedy stavu ohrožení. Zatopila i silnici vedoucí k hraničnímu přechodu s Polskem. Nejvýše, na 382 centimetrů, se hladina dostala ve středu odpoledne. Od té doby pozvolna klesá. Ve čtvrtek po poledni dosahovala výšky 364 centimetrů. V Moravskoslezském kraji hladiny řek začaly stoupat v úterý večer. Na řadě míst se dostaly až na úroveň třetího, tedy nejvyššího povodňového stupně. Problémy dělala hlavně řeka Opava. Představitelé Kravař na Opavsku dokonce připravovali evakuaci obyvatel části Dvořisko. „Obavy se nakonec nenaplnily. Hladina už kulminovala a nyní klesá. Věříme, že už pršet nebude,“ řekl ve čtvrtek místostarosta Kravař Martin Schwarz. V Děhylově Opava zatopila chatovou oblast. Mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková uvedla, že hladiny řek v regionu už klesají. Výjimkou je jen Odra, která momentálně kulminuje. Deště v regionu ustávají, nebo už úplně ustaly.