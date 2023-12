S penzí je čím dál těžší vyjít, ztrácíme důstojnost, vyčítají důchodci vládě

Čtyři pětiny seniorů odmítají pomalejší zvyšování důchodů

Populace stárne, starobní penzi pobírá stále více lidí a prognózy nejsou v tomto směru optimistické. Zvyšuje se finanční zátěž na důchodový i sociální systém. Vláda proto šlápla na brzdu a přes růst cen a dvoucifernou inflaci utáhla výdajový kohoutek a přiškrtila valorizaci penzí. A tu prezident Petr Pavel i přes výhrady podepsal.

„Je nutné, byť politicky nepopulární, snížit váhu reálných mezd ve standardní valorizaci důchodů. Jak se zřetelně ukázalo v období vysoké inflace let 2022 a 2023, je potřebné přepracovat i pravidla pro mimořádnou valorizaci důchodů. Stejně tak je potřeba průběžně upravovat podmínky pro odchody do předčasných důchodů,“ uvedl prezident Petr Pavel v tiskové zprávě.

Trojice seniorů, které na jaře vyzpovídala redakce iDNES.cz, dříve reagovala v tom smyslu, že pokud se mají uskromnit, měla by jim vláda dát impuls, že si poslanci a senátoři nebudou zvyšovat platy.

To se ovšem nestalo a trojice se i přes občasné rozdílnosti v názorech shoduje na jednom. Důstojné stáří je s ohledem na škrty, důchodovou reformu, inflaci, ale i dostupnosti některých, pro ně nezbytných léků, horší, než tomu bylo dříve.

Důchodce Josef Břečka (24. března 2023)

Nebrečím, ale život je čím dál komplikovanější

Josef Břečka je etnolog a historik. Procestoval značný kus světa, kde poznával nejen různé kultury, ale i zvyky. S plánovanou úpravou důchodové reformy souhlasí, ale předpokládal, že vláda půjde vzorem a také se uskromní.

„Důchody mi vyhovují, že se zvyšují podle plánu koalice nebo rozumně podle možností. Na druhé straně bych čekal, že politici nebudou zvyšovat své platy. Opravdu si nemohou stěžovat, že mají hluboko do kapsy,“ řekl v březnu Břečka.

„A navíc jako státní úředníci jsou placeni státem a mají se starat o stát, a ne o sebe a svá konta. To by měla být politická etika, myslím, platná ve vyspělém světě. A ne jen sloužit penězům a být jejich vazalem,“ dodal.

A co si myslí nyní, s odstupem devíti měsíců? „Já bych nerad, aby to vyznělo jako nářek, ale od našeho posledního setkání se nic nezlepšilo. Spíš naopak, situace je horší, komplikovanější. Vidím to i v mém okolí, vnímám ohlasy a spokojený není téměř nikdo. Já jsem správcem rodinného majetku, pomáhal jsem uprchlíkům, tlumočil v Kongresovém centru. Mám co jíst, ale mnozí se dostávají do tak svízelné a tíživé situace, že to hraničí s přežitím a naprostým pozbytím důstojnosti,“ řekl nyní Břečka.

Důchodce Karel Jirmář (24. března 2023)

Kdybych na to měl, tak se snad odstěhuji

Karel Jirmář pracoval většinu života v hotelnictví, ale vyzkoušel i jiné profese. S nastavením reformy důchodů nesouhlasil a myslí si, že po řadě cenových skoků už je téměř nemožné žít důstojně. Ještě hůř, pokud je člověk sám.

„V důchodu nejsem dlouho, ale protože jsem sám, mám co dělat vše vůbec poplatit. Štve mě, když se podívám na naše nejvyšší, kteří si neutrhnou od pusy, ale nám důchodcům s klidem seškrtají peníze. Jak to máme dělat, když je všechno tak drahé? Jdete na nákup s pětistovkou, a nic si nepřinesete,“ řekl Jirmář v březnu a poukázal na vysoké ceny potravin.

Řekl tehdy, že musí volit mezi kvalitním jídlem, nebo recepty od lékařů. „Pak přemýšlíte, jestli se slušně jako člověk najíte, anebo si půjdete vyzvednout recept,“ dodal.

A co říká Jirmář nyní? „Já vám to řeknu slušně, nebo se o to pokusím. Ale co se stalo za těch tři čtvrtě roku, to nemá obdoby. Pan premiér dokazuje, že není kompetentní. Já viděl, jak nakupoval kolu a nutellu v Německu. Myslel jsem si, že vidím nějakou satirickou komedii a ne premiéra na nákupech, který, světe, div se, přišel na to, co my všichni víme dávno. Německo je levnější, má to tam kvalitnější, je toho víc a nedávají do toho takové hnusy,“ říká v reakci na premiérův srovnávací nákup potravin.

Jirmář není spokojen nejen s cenou potravin, ale i dostupností léků a zdražováním. „To snad nebudu žrát, nebo co? Všude je levněji. Jak dlouho těm korytářům trvalo sehnat léky? Vnučka neměla antibiotika, já měl problémy sehnat léky na ředění krve. Já neměl komunisty rád a nikdy mít nebudu, ale připadá mi to, že se vracíme zpět místo kráčení vpřed,“ shrnul svojí frustraci Jirmář.

Důchodce Jan Mudra (24. března 2023)

Ta důstojnost se nám poněkud vytrácí

Jan Mudra pracoval většinu svého života ve vydavatelstvích, pracoval i pro týdeník Prager Zeitung. I přes svůj pokročilý věk – je mu 83 let – je stále vitální a pravidelně hraje s přáteli volejbal. To a rodina ho udržují při síle, ale i duševní pohodě. S úpravou penzí, jejich pomalejším růstem, se těžce smiřoval, ale chápal neúnosnost rozpočtu.

„Musím se nelibě zasmát. Peníze a zase peníze, to je, oč tu běží, řekl by Hamlet na současnou situaci. Sledovat vládní srdceryvné boje bylo nepříjemné, ale vidím, že udržitelnost důchodového rozpočtu je neúnosná,“ myslel si v březnu Mudra, který se snaží být vždy pozitivní.

„Vláda to musela rychle projednat, aby eventuálně nedocházelo k protiústavnosti, to by ostatně měl posoudit Ústavní soud. Chápu to, netěší mě to, ale chápu i ty politické tanečky okolo,“ řekl tehdy. Od té doby ale názor výrazně změnil.

„Já vím, že erární pokladna je vysypaná, levá kapsa prázdná, pravá děravá, ale očekával jsem od vlády trochu smysluplnější řešení. A hlavně konzistentní. To, co slíbí následně změní, nebo odvolají. Úpravy jsou nekoncepční, ve tvářích lidí vidím zmatek, smutek, ale i nefalšované zoufalství. To není nic, co bych si kdy přál vidět,“ řekl Mudra.

Bývalý vydavatel se v březnu obával, aby opatření, které vláda nastaví, nebyla jen krátkodobého rázu a měla smysluplný potenciál do dalších let, ale i volebních období. „Doufám, že nepůjde jen o záplatování deficitu krátkodobě, aby se tím nepopíral smysl starobního důchodu, čímž je důstojné stáří,“ řekl.

A nyní? „Slibem nezarmoutíš, nebo jak dříve řekl Napoleon Bonaparte: ‚Velký politik se pozná podle toho, že jeho myšlenky žijí i po jeho smrti anebo po jeho porážce‘. Myslíte si, že současní politici budou vzpomínáni? Možná v učebnicích, ale ne v pozitivním slova smyslu,“ dodal Mudra.