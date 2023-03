S penzí stěží vyjdou. Ať se uskromní i politici, říkají důchodci

Čtyři pětiny seniorů odmítají pomalejší zvyšování důchodů

Populace stárne, starobní penzi pobírá stále více lidí a prognózy nejsou v tomto směru optimistické. Zvyšuje se finanční zátěž na důchodový i sociální systém. Vláda proto šlápla na brzdu a přes růst cen a dvoucifernou inflaci utáhla výdajový kohoutek a přiškrtila valorizaci penzí. Kontroverzní vládní novela, kterou podepsal prezident Petr Pavel, již vyšla ve Sbírce zákonů a nabyla účinnosti. Lze ji tedy napadnout u Ústavního soudu.

Pokud Ústavní soud nižší valorizaci potvrdí, pro mnohé důchodce to bude problém. Jak ukázal aktuální průzkum agentury NMS Market Research, s pomalejším růstem důchodů od letošního června souhlasí 37 procent lidí, 55 procent je proti a zbývajících sedm procent neví. Pro pomalejší růst důchodů se vyslovili zejména mladí.

„Třeba ve skupině 18 až 24 let s vládou prosazovaným růstem souhlasí 61 procent respondentů. Podobný názor mají i lidé ve věku 25 až 34 let,“ uvádí spoluautor výzkumu Michael Bouška z agentury NMS Market Research.

Zcela opačně vidí situaci lidé nad 65 let, jichž se chystané pomalejší zvyšování důchodů týká. S pomalejším růstem penzí v této věkové skupině souhlasí jen 18 procent lidí, 79 procent to odmítá.

Redakce iDNES.cz vyzpovídala několik seniorů, kteří se na plánovanou změnu dívají rozličně. Prakticky ale všichni se shodují v jednom. Pokud se mají uskromnit, měla by jim vláda dát impuls, že si poslanci a senátoři nebudou zvyšovat platy. Více se dočtete na následujících stránkách.

Důchodce Josef Břečka (24. března 2023)

Čekal bych, že si politici nebudou zvyšovat platy

Josef Břečka je etnolog a historik. Procestoval značný kus světa, kde poznával nejen různé kultury, ale i zvyky. S plánovanou úpravou důchodové reformy souhlasí, ale předpokládá, že vláda půjde vzorem a také se finančně uskromní.

„Důchody mi vyhovují, že se zvyšují podle plánu koalice nebo rozumně dle možností. Na druhé straně bych čekal, že politici nebudou zvyšovat své platy. Opravdu senátoři a poslanci si nemohou stěžovat, že mají hluboko do kapsy,“ myslí si Břečka.

„A navíc jako státní úředníci jsou placeni státem a mají se starat o stát, a ne o sebe a svá konta. To by měla být politická etika, myslím, platná ve vyspělém světě. A ne jen sloužit penězům a být jejich vazalem,“ dodává.

Břečka pomáhal uprchlíkům z Ukrajiny. V Kongresovém centru v Praze překládal a zajišťoval potřebnou agendu. Vyslechl různé příběhy a i to jej ovlivnilo. „Dokážu se uskromnit, jsou na tom lidé mnohem hůře a já si pořád ještě přivydělávám, ale chápu, že pro mnohé už je situace vážná, i v kontextu cen potravin, léků a energií,“ vysvětluje svůj postoj k důchodům.

Důchodce Karel Jirmář (24. března 2023)

Není to důstojné, křiklounům z Václaváku i rozumím

Karel Jirmář pracoval většinu života v hotelnictví, ale vyzkoušel i jiné profese. S nastavením reformy důchodů nesouhlasí a myslí si, že po řadě cenových skoků už je téměř nemožné žít důstojně. Navíc, pokud je člověk sám.

„V důchodu nejsem dlouho, ale protože jsem sám, mám co dělat vše vůbec poplatit. Štve mě, když se podívám na naše nejvyšší, kteří si neutrhnou od pusy, ale nám důchodcům s klidem seškrtají naše peníze. Jak to máme dělat, když je všechno tak drahé? Jdete na nákup s pětistovkou, a nic si nenesete,“ říká Jirmář poukazuje na vysoké ceny potravin.

Musí volit mezi kvalitním jídlem, nebo recepty od lékařů. „Pak přemýšlíte, jestli se slušně jako člověk najíte, anebo si půjdete vyzvednout recept,“ dodává.

Jirmář se sice nechystá účastnit žádných protestních akcí, ale demonstranty chápe. „Nebudu burácet nikde na Václaváku, ale už toho mám tak akorát, samé klacky pod nohy. Docela i některé ty řvouny chápu. Zvedají nám daň z nemovitosti, náklady na žití a bydlení, ale jakou máme vidinu, čeho se po desítkách let v práci dočkáme?“ ptá se sedmašedesátiletý důchodce.

Problém vidí v nastaveném systému a daňové zátěži. „Říkáte si, že celý život platíte pojištění, odvádíte daně, ale pak, když se starobního důchodu dočkáte, nežijete důstojně. Po více než čtyřiceti letech v práci to je smutné. Vážně nezávidím mladým, co ty ještě čeká,“ dodává.

Důchodce Jan Mudra (24. března 2023)

Smysl starobního důchodu má být důstojné stáří

Jan Mudra pracoval většinu svého života ve vydavatelstvích, pracoval i pro týdeník Prager Zeitung. I přes svůj pokročilý věk – je mu 82 let – je stále vitální a pravidelně hraje s přáteli volejbal. To a rodina ho udržují při síle, ale i duševní pohodě. S úpravou penzí, jejich pomalejším růstem se těžce smiřuje, ale chápe neúnosnost rozpočtu.

„Musím se nelibě zasmát. Peníze a zase peníze, to je to, oč tu běží, řekl by Hamlet na současnou situaci. Sledovat vládní srdceryvné boje bylo nepříjemné, ale vidím, že udržitelnost důchodového rozpočtu je neúnosná,“ myslí si Mudra, který se snaží být vždy pozitivní.

„Vláda to musela rychle projednat, aby eventuálně nedocházelo k protiústavnosti, to by ostatně měl posoudit Ústavní soud. Chápu to, netěší mě to, ale chápu a i chápu ty politické tanečky okolo,“ řekl.

Mudra věří v rozumné posouzení úpravy, která by de facto nižší valorizaci zlegalizovala. „Snad se dočkáme legislativně kvalifikovaného posouzení a vyřešení tohoto problému týkajícího se na jedné straně tří milionů důchodců, ke kterým už řádku let také patřím, a na straně druhé těžce zkoušené erární pokladny,“ zmínil nezdravý stav státní pokladny.

Doufá, že opatření budou mít smysl a hlavně, věk odchodu do důchodu bude smysluplně vysvětlen. „Mluví se na jedné straně striktně o věku 68 let a na druhé straně, že nepůjde o paušální hranici 68 let, ale o diferencovaný přístup podle nejrůznějších kritérií. To ovšem může jen zvýšit chaos v této otázce, tak jako k tomu dochází v mnoha případech nejrůznějších a nepřehledných výjimek, jimiž je naše, často horko šitá, legislativa zaplevelena,“ řekl i s ohledem na to, že tato palčivá otázka se bude týkat jeho dětí a vnuků.

Bývalý vydavatel se obává, aby opatření, které vláda nastaví, nebyla jen krátkodobého rázu a měla smysluplný potenciál do dalších let, ale i volebních období. „Doufám, že nepůjde jen o záplatování deficitu krátkodobě, aby se tím nepopíral smysl starobního důchodu, čímž je důstojné stáří,“ uzavírá.