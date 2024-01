Blíží se schválení důchodové novely, prezident Pavel připomínky nemá

Reformní novela počítá s pokračováním zvyšování důchodového věku nad 65 let podle prodlužování života, s nižším výpočtem nových penzí či se zavedením minimálního důchodu ve výši 20 procent průměrné mzdy.

Ministr práce Marian Jurečka prezidentovi Petru Pavlovi a jeho poradcům představil změny loni 16. listopadu. Po jednání řekl, že měli podněty a připomínky, a to třeba k nastavení či jinému řešení některých opatření.

Hrad k návrhu připomínky nemá. „K materiálu ‚Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony‘ nemá Kancelář prezidenta republiky připomínky,“ uvedla ve stanovisku v připomínkovém řízení kancléřka Jana Vohralíková.

Jurečka po listopadovém jednání na Hradě řekl, že počítá s tím, že prezident v připomínkovém řízení k zákonu své výhrady uplatní. Nechtěl předjímat, jaké to budou. Uvedl, že se Pavel a jeho poradci zajímali o konkrétní opatření a případné jiné nastavení či řešení u jednotlivých kroků.

Zmínil navrhované zahrnutí doby úspěšně dokončeného doktorandského studia do náhradních dob pojištění a jeho započítání do penze. Poradci navrhovali jako systémovější mít doktorandské studium jako zaměstnání, z něhož by stát získal i odvody. Ministr po setkání ale také zmínil, že vnímal prezidentovu podporu.

Pavel už krátce po svém zvolení řekl, že by chtěl přispět k vysvětlování nutnosti provést důchodovou reformu. Mluvil o její nezbytnosti a o tom, že kosmetické úpravy k zajištění udržitelnosti důchodů do budoucna stačit nebudou. Po jednání s ministrem práce odbor komunikace prezidentské kanceláře sdělil, že hlava státu bude o reformě dál diskutovat a bude opatření konzultovat s politiky napříč spektrem a s odborníky.

Opozice navrhované reformní změny kritizuje a většinu z nich odmítá. Jurečka opakovaně uvedl, že opoziční hnutí přicházejí jen s kritikou, návrhy k udržitelnosti penzí nepředkládají. Pavel ve svém novoročním projevu řekl, že se vládě nedaří reformní kroky vysvětlovat. Usnadňuje tím roli opozici, jejímž smyslem je kritika kabinetu, ale i představování alternativních řešení, podotkl prezident.

Důchodovou novelu by měla v příštích týdnech schvalovat vláda. Poté ji předá k projednání Sněmovně a Senátu. Po přijetí v Parlamentu by měl zákon k podpisu dostat Pavel.