Pavel podepsal omezení valorizace důchodů, navzdory ústavním pochybnostem

Průměrná měsíční penze tak vzroste o 760 korun místo o předpokládaných 1 770 korun. Snížení valorizace je podle vlády nutné pro stabilizaci veřejných financí, stát jen za letošek ušetří 19,4 miliardy korun. Opozice naopak mluví o ožebračování důchodců a hodlá novelu napadnout u Ústavního soudu, a to kvůli retroaktivitě a způsobu projednání ve Sněmovně.

Pavel ve středu oznámil, že se rozhodl novelu podepsat. Dodal nicméně, že je nezbytné, aby ji přezkoumal Ústavní soud. Pokud by se opozice nakonec na soud neobrátila, učinil by tak on sám. Hnutí ANO už potvrdilo, že to učiní hned, jak novela vyjde ve sbírce zákonů.

Prezident řekl, že rozumí právním námitkám opozice, která je podle něj přesvědčena o tom, že vláda prosadila novelu protiústavním způsobem z důvodu retroaktivity a projednání ve stavu legislativní nouze ve Sněmovně.

Při mimořádné valorizaci, která ze zákona nastává při vyšším růstu cen, se zvedá zásluhový procentní díl důchodu. Podle běžných pravidel by činilo zvýšení od června 11,5 procenta. Předlohou vzroste procentní část penze o 2,3 procenta a k tomu všem ještě o 400 korun, což by mělo podle zdůvodnění o něco zvýhodnit penzisty s nejnižšími důchody.

Za pravdu ale dává i vládě. „Její argumenty, stejně jako argumenty ekonomických odborníků, hovoří jasně o tom, že zpomalení růstu penzí za stávající situace je nezbytné,“ řekl Pavel ve středu. Mimořádná valorizace by podle něj znamenala růst penzí zejména u seniorů s nejvyššími příjmy.

Ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka jako jeden z prvních za vládu Pavlovo rozhodnutí uvítal. Řekl, že věří, že vládní koalice dokáže svůj postup u Ústavního soudu obhájit. Nechtěl nicméně říci, zda by někdo z vlády vyvodil osobní odpovědnost v případě, že by soud dal za pravdu opozici.

Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová projevila naopak zklamání. Řekla, že poslanci hnutí podají ústavní stížnost na snížení valorizace penzí, a to kvůli retroaktivitě a způsobu projednání.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš tvrdil, že Pavel promarnil první velkou příležitost“. Dodal, že za důchodce ale hodlá i nadále bojovat. Novela přitom umožní, aby se zvyšovaly především nejnižší důchody, takže pamatuje hlavně na nejchudší občany. Dosavadní pravidla by zvýhodnila naopak hlavně bohaté důchodce.