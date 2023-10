Seniorů v populaci přibývá, roste věk dožití a současně klesá počet pracujících na jednoho penzistu. Manko mezi vybraným pojištěním a vyplácenou sumou na důchody letos dosáhne zhruba 80 miliard korun a zatím to vypadá, že dál poroste. Základní teze, jak tomu čelit, už ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL) oznámil v půlce května. Představení celé reformy poté sliboval do začátku října. Reálný je ale nyní spíš termín do Silvestra.