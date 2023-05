Jak vypadá velká důchodová změna: doplatí na ni úplně každý, u nových penzí počítá s menším růstem

Doporučujeme

Zpomalení růstu penzí, vyšší věk odchodu do důchodu, zkrácení minimálního počtu odpracovaných let nebo přísnější podmínky odchodu do předčasného důchodu. To je – zatím podle neoficiálních informací – část změn penzijního systému, které ve čtvrtek národu představí ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).