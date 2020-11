Epidemie neskončí, my zbrzdíme její rychlost, řekl Dušek. Návraty lze prý čekat v lednu či únoru

Praha Česko bude pravděpodobně bojovat s návraty koronavirové epidemie v období vrcholného rozšíření respiračních onemocnění v lednu či únoru. V nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to uvedl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Stát podle něj musí udělat vše pro to, aby nebyly nekontrolované.

Dušek uvedl, že v příštích týdnech může nastat relativní stabilita v nárůstu počtu diagnostikovaných. Za týden či dva by se podle něj mohlo podařit to, že systém trasování a tzv. chytré karantény zachytí všechny výskyty nového typu koronaviru. „Ale epidemie neskončí, my zbrzdíme její rychlost, ale nezastavíme ji a nezničíme,“ uvedl.



Virus způsobující onemocnění covid-19 v Česku zůstane a zřejmě „si nenechá ujít“ i období, ve kterém pravidelně útočí onemocnění dýchacích cest s největší silou, dodal Dušek. „Jdeme do období vrcholu všech respiračních onemocnění, v lednu či únoru budeme stále bojovat s návraty, ale musíme udělat vše, aby nebyly nekontrolované,“ uvedl.

Náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý zopakoval, že nemocnice začátkem příštího týdne dostanou pokyn, aby začaly obnovovat odkladnou péči. Budou muset ale být připraveny na případný nápor pacientů s covidem-19.

„Nechal bych to i na managementech nemocnic, které umí zvážit podle organizačních a dalších dispozic, jak zvládnou zapínat tuto elektivní péči,“ uvedl Černý. Bez obnovení veškeré péče podle něj hrozí, že přibudou úmrtí na jiné typy chorob a v jiných věkových skupinách, než způsobuje covid-19.