Dva tisíce pražských bytů leží ladem. Město je chce začít opravovat

Praha Hlavní město se ocitlo ve společnosti krajů, kde musí stát kvůli tíživé příjmové situaci vyplácet největší objem příspěvků na bydlení. Praha už je třetí ze všech českých regionů, předbíhají ji pouze Ústecký a Moravskoslezský kraj. Bohatou metropoli do první trojice řadí raketově rostoucí ceny nájmů. Čím dál víc Pražanů jednoduše neutáhne tržní nájem. Přitom v majetku města a jeho částí se nachází dva tisíce bytů, kterými by samospráva mohla vyprahlému trhu ulevit. Jenže se v nich nedá bydlet. Ne bez pořádných oprav.

Nové vedení Prahy složené z Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) slibuje, že se této priority chopí přednostně a spustí rekonstrukce. „Chceme začít opravovat bytový fond. Na dva tisíce městských bytů potřebuje rekonstruovat, aby byly znovu obyvatelné. Je to mnohem jednodušší i efektivnější než nová výstavba,“ řekl LN radní pro bydlení Adam Zábranský (Piráti), který má v gesci i městský bytový fond.

Rozhojnit rezervoár dostupného dotovaného městského bydlení plánuje koalice i výstavbou, ta ale zabere podstatně víc času. Větší developerský projekt potřebuje kvůli byrokracii až deset let, aby od myšlenky přes vyřízení všech razítek dospěl ke kopnutí do země. Opravy jsou tedy rychlejší cesta, jak umořit alespoň díl poptávky. „Chceme samozřejmě i stavět městské byty, ale to bude trvat mnohem déle. A bude to samozřejmě také dražší než byty opravovat,“ míní Zábranský.

Speciálně pak ženy, alespoň soudě podle využívání příspěvků na bydlení. Údajů z konce loňského října uvádějí, že počet příjemců těchto dávek v Praze atakoval hranici deseti tisíc. Na dávku má v Praze nárok každý, jehož měsíční výdaje na bydlení přesahují pětatřicet procent příjmů.

Kolik je potřeba?

Dvě tisícovky bytů, o kterých Zábranský mluví jako o urgentní záchranné brzdě, jsou nyní prázdné. I když rekonstrukce budou rychlejší než stavby, i v tomto případě vede k dostupným bytům ještě dlouhá cesta. Zatím není ani harmonogram, kdy by mohla samospráva začít poskytovat byty těm, kteří potřebují dotované bydlení. Prvním krokem je podle Zábranského analýza, ze které by vyplynulo, kolik peněz opravy spolykají a jak rychle se s nimi půjde vypořádat. Jisté podle něj v této fázi je jenom to, že Praha musí rozhodně nashromáždit podstatně více než nyní odhadované dva tisíce bytů.

„Oproti jiným západním městům má Praha velmi malý bytový fond, a proto ani nemůže realizovat svoji bytovou politiku a pomáhat těm, kteří si nemohou dovolit tržní nájmy. A těch je v Praze několik desítek tisíc,“ naznačuje Zábranský, kolik domovů by bylo potřeba.

Praha není jediné město, které si v minulosti v rámci rychlých vylepšení rozpočtů rozprodalo nemovitosti – bídná situace je rozšířeným celorepublikovým jevem. V hlavním městě je ale nyní stav zvýrazněný, neboť ceny nájemního i vlastního bydlení vyšplhaly do rekordních výšin.

V městském fondu dostupného bydlení je aktuálně podle zodpovědného radního zhruba jedna miliarda korun. Zábranský odhaduje, že na opravy zmíněných dvou tisíc bytů bude potřeba kolem 350 milionů. A to je částka, která se týká pouze bytových jednotek, které má ve správě magistrát, nikoliv městské části.

Stavět chceme také

„Snahou koalice bude například navýšit příjmy z nájmů nebytových prostor v domech, které hlavní město vlastní. Ve chvíli, kdy se to podaří, najdou se další prostředky,“ vysvětluje Zábranský, jak chce prostředky fondu navyšovat.

Stavět chce město také, například na Černém Mostě běží pilotní projekt výstavby městských bytů. Na něm se podle Zábranského ukáže, jestli je dobrá cesta, aby město samo stavělo.A řešit se bude i to, zda mají městské byty dál spravovat městské části. Dosavadní koncepce bytové politiky je podle radního Zábranského zastaralá.