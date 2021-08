Dva učitelé v hodině naráz? Je to sice náročnější, ale hodně se nám to osvědčilo, říka oceněná ředitelka

Lidovky.cz: Co říkáte na to, že ministerstvo školství ocenilo vaši práci medailí?

Velmi mě to překvapilo. Ocenění mě přivedlo k tomu, že jsem si zrekapitulovala svůj dosavadní profesní život. Ve školství jsem už 42 let. Na každé škole, kde jsem působila, jsem se něco naučila – a Zatlanka mě naučila úplně nejvíc. Proto jde o ocenění nejenom mé osoby, ale i o ocenění lidí, od nichž jsem se mohla učit a s nimiž jsem mohla učit. I od studentů čerpám neskutečné množství inspirace.