Po sedmi měsících končí ve funkci šéfredaktor Aktuálně.cz Nevyhoštěný

O konci Nevyhoštěného ve funkci šéfredaktora informuje server Lupa.cz Vydavatelství Economia neuvedlo bližší podrobnosti. Nevyhoštěného konec ve funkci šéfredaktora Aktuálně.cz byl po vzájemné dohodě.

Nevyhoštěný působí v médiích 15 let. Po studiích politologie na Univerzitě Karlově a mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické nastoupil jako online editor do Lidových novin, poté do redakce iDNES.cz. Jako šéfredaktor necelé tři roky vedl politologickou revue Mezinárodní politika.

Před svým příchodem do Economie krátce působil v České televizi jako vedoucí vydání zpravodajského webu ČT24.cz. Od léta 2018 byl zástupcem šéfredaktora Aktuálně.cz a současně vedl i ekonomickou sekci. Do čela Aktuálně.cz se postavil v srpnu loňského roku.

„Naší nejvyšší prioritou je důvěryhodné, nezávislé a rychlé zpravodajství. Ne náhodou nás letošní Reuters Institute Digital News Report zařadil v důvěryhodnosti do čela českých online médií. To je pro nás v době dezinformační exploze tím nejlepším vysvědčením i závazkem do budoucna,“ prohlásil po svém nástupu na pozici šéfredaktora Nevyhoštěný.

Personální změna na pozici šéfredaktora měla podle informací iDNES.cz nastat i v týdeníku Respekt.cz, který rovněž vydává mediální dům Economia. Erik Tabery tuto informaci popřel. „Ne, není to pravda,“ uvedl v sms zprávě pro iDNES.cz.