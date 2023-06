Vládní balíček je nedovařený. Odnesou to občané, tvrdí zakladatel Koh-i-nooru Bříza

„Co se mi ale vůbec nelíbí, je, že náklady balíčku hodně ponesou občané, daňoví poplatníci. A naproti tomu tam, kam by se skutečně mělo sáhnout a udělat radikální řez, se nic moc nechystá, anebo jen málo. Moloch státu se dál živí na občanech i podnikatelích,“ konstatuje Bříza.

Vládní kabinet kritizuje nejen za příliš pozdní zastropování cen energií či zrušení EET, ale také za loňské zvýšení platů státních zaměstnanců o deset procent. „Tím vláda naprosto odstartovala tlak na mzdy a podepsala se na inflaci. Pak se tu může guvernér centrální banky Aleš Michl zbláznit.“

Jako recept na snížení státního dluhu vidí radikální řezy do provozu státu. „Zkrátka musíte velet. Nikoliv diskutovat. Postupovat jako v době krize. Krizové řízení, na něž musejí být ti, kdo stojí v čele státu, připravení. Nelze tam přijít v nedbalkách, a když něco přijde, teprve vymýšlet řešení,“ dodává.

Lidovky.cz: Co říkáte návrhu vládního konsolidačního balíčku?

Nebyl připravený tak, jak by měl být. Domníval jsem se, že když se k moci dostane zkušená ODS, bude přesně vědět, co má udělat, a že to bude mít hlavu a patu. Ale tak tomu není. Jsou tam chyby, je to nedovařené.

Lidovky.cz: V čem?

Když mi zvednou daň z 19 na 21 procent, zvládnu to. Když by měla jít na 24 procent, stěhuju svůj daňový domicil tam, kde pro mě daně budou výhodnější. Je-li zdanění vysoké, podnikatel jde zcela logicky tam, kde je zdanění úměrné. Takže oněch avizovaných 21 procent není problém. S touhle změnou bych souhlasil.

Co se mi ale vůbec nelíbí, je, že náklady balíčku hodně ponesou občané, daňoví poplatníci. A naproti tomu tam, kam by se skutečně mělo sáhnout a udělat radikální řez, se nic moc nechystá anebo jen málo. Moloch státu se dál živí na občanech i podnikatelích. Takové množství úředníků a tolik chybějící erudice! Podívejte se, jak vázne digitalizace. Mám čerstvý příklad z jednoho města. Tamější úřad má softwarové řešení pro ohlašování celozávodní dovolené. To je fajn. Ale pak mi úřednice řekne, že to musí dávat ještě v excelovské tabulce... Naprosto souhlasím s exministrem financí Miroslavem Kalouskem, že se do provozu státu musí říznout. Chirurgicky, radikálně, nikoliv pozvolna. Ať si opozice říká, co chce.