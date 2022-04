Fiala slíbil energetický plán. Musíme se úplně vyvléci z ruské smyčky, řekl

„To bude znamenat velké investice, to bude znamenat změnu pro každého z nás. Ale pokud to teď neuděláme, spácháme tím vážný politický zločin na budoucnosti České republiky,“ prohlásil Fiala.

Je podle něj třeba vyřešit léta neřešenou závislost na fosilních palivech z Ruska, což označil za jedno z největších bezpečnostních rizik.

Kabinet má podle něj připravené plány pro případ, že by se zastavily dodávky plynu z Ruska, které vojensky napadlo Ukrajinu. „Pokud to opravdu nastane, zvládneme to, i když to nebude jednoduché,“ dodal šéf ODS.

„Součástí celoevropských bezpečnostních a ekonomických změn bude i nutnost zcela proměnit energetiku v České republice. Cílem bude zajištění energetické bezpečnosti ČR, našich domácností i našich firem,“ uvedl předseda vlády.

Také šéfka TOP 09, předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová, která byla hostem kongresu ODS, ve svém vystoupení mimo jiné řekla, že se Česko musí co nejdříve „odstřihnout“ od ruského plynu.

K přijetí opatření, která povedou k surovinové nezávislosti Česka a celé Evropské unie na Rusku, vyzvaly tento týden vládu obě komory parlamentu. Podle Sněmovny si má vláda počínat tak, aby příjmy z prodeje ruské ropy, zemního plynu a dalších surovin nemohly být využity k financování další vojenské agrese a rozvratných aktivit proti Západu.

Kdo se snaží zneužít uprchlickou vlnu, poškozuje Česko, řekl premiér

Za jeden z klíčových úkolů své vlády vlády Fiala označil zvládnutí uprchlické vlny. „Dokážeme tím předejít řadě vážných společenských problémů,“ řekl. „Čelíme největší uprchlické vlně od druhé světové války. V žádném případě to není ekonomická migrace,“ uvedl na kongresu ODS premiér. Každý politik, který se snaží uprchlickou krizi zneužít, poškozuje Českou republiku.

Česká republika má podle Fialy být aktivnější v mezinárodní politice. „Ruská agrese změní poměry ve světě a změní i situaci v Evropě. Je naší životní potřebou být aktivní součástí těchto změn,“ dodal. NATO i EU podle něj budou hledat svou novou roli. „Naším prvořadým cílem musí být bezpečnost a prosperita naší země v rámci společné Evropy demokratických států. Nyní se totiž nehraje o nic menšího,“ řekl.

Pokračovat chce v boji proti extremistům a populistům. Opozici kritizoval za vymýšlení si a šíření dezinformací v souvislosti s děním na Ukrajině. „Boj o charakter ČR loňskými volbami neskončil. Jen se přesunul do další fáze. Stále se hraje o to, zdali patříme na Západ, nebo na Východ,“ řekl Fiala.