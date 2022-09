Nervozita lidí je obrovská, tahle vláda je ale nenechá v nouzi, řekl Rakušan

„Nervozita ve společnosti je obrovská, nebudu pohrdat a nálepkovat lidi, kteří se sejdou k demonstraci,“ řekl Rakušan s tím, že chápe lidi, kteří na demonstraci přišli. Právě ty by oddělil od organizátorů a lidí, kteří se objevili na pódiu a připomněl, že za demonstrací stály politické strany, které budou kandidovat v blížících se komunálních volbách.

„Nežiju v paláci. Jsem člověk, který vyrůstal v paneláku a měl sousedy. Velmi dobře vnímám atmosféru mezi lidmi. Říkám jim (lidem, pozn. red.), že vláda dělá maximum možného,“ pronesl Rakušan. „Řešením není příklon k Rusku. To je to, co nás táhne ke dnu. Nechci žít v zemi, kde se Putin rozhodne zastavit plyn a lidé nebudou mít čím topit,“ uvedl v Partii.

Sobotní demonstrace s názvem Česká republika na 1. místě byl společnou akcí organizací, politických stran a občanů, kteří nesouhlasí se současnou politikou vlády a chtějí změnu. Z pódia pod sochou svatého Václava řečníci kritizovali především vysoké ceny energií a prozápadní kurz současné vlády. Policie odhadla, že se k protestu sešlo kolem 70 tisíc lidí.

Na demonstraci se objevili i někteří členové SPD. Předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala zdůraznil v neděli, že hnutí nebylo spolupořadatelem akce. „Nemůžeme zodpovídat za všechno, co tam bylo řečeno,“ uvedl s tím, že jejich strana pořádá vlastní akce, na kterých vyjadřuje své názory.

Lepší komunikace

Současný ministr vnitra nicméně zároveň připustil, že by vláda měla lépe komunikovat své kroky. Podle něj se připravuje v této souvislosti i lepší strategie. „Vláda přichází s vlastní informační kampaní. Chceme například tištěné letáky na Českých poštách, kde bude jasně popsána struktura pomoci,“ popsal.

Lépe v komunikaci by si podle něj měl vést i současný ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela. „Řekl jsem mu, že musí více a lépe komunikovat. Je to oblast, kdy jsem i já na jednání koalice uznal, že v tom má Síkela rezervu. Musí lépe komunikovat, musí více komunikovat, a ty nápady přehledněji a lepším způsobem přenášet nejen do médií, ale přednášet veřejnosti,“ uvedl Rakušan s tím, že ministr nyní na lepší komunikaci pracuje. Podle něj je Síkela schopen přicházet s řešeními i na evropské úrovni. Zároveň však řekl, že na jednání vládní koalice měl Síkela jasnou podporu.

Po Síkelové odvolání volali nejen opoziční poslanci, kteří koncem týdne vyvolali ve Sněmovně neúspěšné hlasování o nedůvěře vládě, ale i profesní svazy a asociace nebo aktéři sobotní demonstrace.

Naopak podle Fialy ministr průmyslu a obchodu nepřichází s potřebnými řešeními a měl by proto skončit. „Lidé jsou na hranici chudoby. Síkela akorát řeší důsledky,“ uvedl poslanec.

Síkela v pořadu České televize Otázky Václava Moravce uvedl, že se bude snažit vnést do společnosti klid vysvětlováním, jaká řešení vláda chystá. „Budu ještě více bez přikrášlování vysvětlovat, v jaké situaci jsme, i to, že máme návody, jak tu situaci řešit,“ uvedl ministr. Dodal, že ekonomický pohled nadřadil politickému a dosud se snažil věnovat nejen věcem naléhavým, ale hlavně důležitým, k nimž patřilo snížení závislosti ČR na plynu z Ruska. Všechno ostatní podle ministra nebylo pro ČR tak kritické.

‚Vláda dělá maximum‘

Rakušan v neděli několikrát uvedl, že vláda pomáhá a nenechá lidi v nouzi. Zmínil například novelizaci energetického zákona. Tím chce vláda zabránit obchodníkům s energiemi, aby mohli zákazníkům bez omezení zvyšovat zálohy.

„Vláda nenechá lidi v nouzi, dělá maximum možného, přijde s adresnou pomocí,“ prohlásil Rakušan. Rozhodně podle něj nebude nikdo, komu by vláda nebyla schopna a ochotna pomoci. Řešením však podle ministra není zvyšování závislosti na ruském plynu separátními dohodami, jak žádali organizátoři sobotní protivládní demonstrace, ale oddělení ceny elektřiny a plynu na evropské úrovni.

Podle Fialy se nicméně celoevropské řešení nepodaří, a i kdyby ano, na ceny nebude mít výrazný vliv. Každá země má podle jiný energetický mix a vyrábí energie různým způsobem. Sám vidí za růstem energií Green Deal, tedy unijní plán na snížení emisí skleníkových plynů. „Vláda dělá politické kotrmelce,“ prohlásil.

Rakušan mu oponoval, podle něj je za razantním růstem cen energií ruská agrese proti Ukrajině a s tím spojené omezování dodávek plynu do Evropy. „Bez Putinovy války by tahle krize v Evropě nebyla,“ prohlásil.