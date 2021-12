Existuje elegantní cesta. Očkujme povinně všechny a zrušme omezení, říká biochemik Hostomský

Odborníci se v nedělní Partii shodli, že není možné držet neustále lidi v restrikcích a omezovat jednu nebo druhou skupinu. „Některá opatření byla historicky problematická. Vždy jsou epidemiologickým ideálem a tím je pro epidemiology zavřít se doma a nevycházet,“ popsal Martin Kuba, lékař a hejtman Jihočeského kraje.

Na druhou stranu přiznal, že chápe, proč vláda omezila vánoční trhy na rozdíl od obchodních center. „Na vánoční trhy se jdete potkávat se známými. Dáte si punč, nemáte respirátory. Zato v obchodě se lidé chovají jinak. Nosí respirátory a jdou si koupit boty nebo koloběžku,“ dodal.

Existuje elegantní cesta, říká biochemik

Odborníci se zároveň shodli, že nejlepší cestou z pandemie je se s ní naučit žít. „Existuje elegantní cesta. Kombinace obého - nechte se prvně naočkovat a poté prodělejte covid,“ překvapil biochemik a bývalý ředitel výzkumu rakoviny ve Pfizeru Zdeněk Hostomský. Podle něj pak lidé budou mít skvělou imunitu.

„Je lepší ignorovat opatření. Kdybych to mohl ovlivnit, nechal bych lidi naočkovat a otevřel společnost, tím to skončí. S virem se musíme naučit žít, ten neodejde. Už tady bude,“ řekl Hostomský ještě.

S jeho názorem souhasila například i náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková. Ta by po naočkování všech, u kterých to je možné, stejně jako Hostomský zrušila všechna opatření, ale ponechala by povinnost nošení respitárů na místech s větší kumulací lidí.

Diskutující, kteří spolu byli v názorech více méně zajedno, našli společnou řeč i na aktuálně nepřívětivou situaci v nemocnicích. „Existují dva světy. Jeden je, že je mi 35 let, jsem doma a epidemie se mě netýká. Souběžně s tím ale existuje ještě druhý svět, a to ten v nemocnicích. Jenže část lidí to nevidí, nebo nechce vidět. Zdravotníci jsou přetíženi a nemůžou to zvládat věčně,“ popsal Kuba.

Nedivil by se prý ani, kdyby část zdravotních sestřiček podala výpověď a našla si jiné zaměstnání a krátce se vrátil k primátorovi Mostu Janu Paparegovi, jenž spolu s kolegy rozhodl o přeměně vánočních trhů na farmářské, díky čemuž mohou ve městě být trhy.

„Rozuměl bych, že by byl pan primátor hloupější, že chce podvést učitelku ve škole, ale on podvádí zdravotníky. Přišlo by mi fér, kdyby pak 24. až 26. prosince sloužil v nemocnici. On ale bude sedět doma u cukroví a děvčata ve skafandrech budou sloužit,“ byl naštvaný Kuba.

Prymula: Vánoční prázdniny měly být delší

Epidemiolog Prymula upozornil, že stát má v současné době nástroje, aby nařídil delší prázdniny studentů. „Máme nouzový stav, já bych v tom problém neviděl,“ řekl.

Reagoval tak na dotaz nakonec nezkrácených vánočních prázdnin dětí, na čemž se nedávno domluvili dosluhující ministr školství Roman Plaga a jeho pravděpodobný nástupce Petr Gazdík.

Evropská léková agentura minulý týden schválila očkování dětí od pěti do jedenácti let, ale například biochemik Hostomský z toho příliš nadšený není. Své malé děti ve věku do 12 let nechá naočkovat jen z byrokratických důvodů, aby děti mohly do kroužků.