S e-receptem do Chorvatska. Češi si mohou na dovolené vyzvednout léky

S elektronickým receptem mohou Češi od 12. června do některých lékáren v Polsku, od 28. června pak už i v Chorvatsku. Zatímco v Polsku dosud s e-receptem uspělo pouze 11 Čechů, protože lékárny se do systému přeshraniční spolupráce zapojují postupně, chorvatští lékárníci by měli být na české klienty připravenější.