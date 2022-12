Učitelský kodex radí, jak řešit klima, šátky i sexuální identitu, říká spoluautor

Na světě je etický kodex učitelů. Jeho spoluautor, pedagog Michal Kaderka z Učitelské platformy v Rozstřelu řekl, že jde o živý dokument, který se ještě bude vyvíjet. „Je to jakýsi návod pro učitele, jaký mají zaujmout postoj k situacím, které se v současnosti na školách odehrávají. Je to reakce na 21. století, které se nám do škol postupně dostalo.“