Politickou trafiku nemám zapotřebí, říká Věra Jourová. „Budu muset zjistit, jak se cítím v hnutí ANO“

Lidovky.cz: Když se řekne cenzura, Evropanům se ježí vlasy. Připravovaný mediální zákon, který je „vaším dítětem“, bývá některými za cenzuru označován. Proč je potřeba ho v EU zavádět?

Za prvé to říkají ti, kteří můj návrh vůbec nečetli. Protože zákon má média před cenzurou chránit. Zakazuje státní cenzuru. Černé na bílém se v něm píše, že členské státy budou respektovat redakční svobodu médií a nebudou zasahovat ani se snažit jakýmkoli způsobem ovlivňovat redakční zvyklosti a rozhodnutí médií. Cenzura je totiž moment, kdy se někomu zakáže něco říkat nebo projevovat názory. Mediální zákon je toho opakem. Má vytvořit prostor a větší ochranu pro média, aby mohla psát to, co uznají za vhodné, aby byl prostor pro svobodu slova. Je tedy opakem cenzury.

Lidovky.cz: Je svoboda slova v EU tak ohrožena, že potřebuje takový zákon?