Mezná a Mezní Louka ožívají. Lidé z Českého Švýcarska jsou po třech týdnech doma

Parkoviště ve Vysoké Lípě se v sobotu krátce po osmé začalo plnit stálými obyvateli Mezné a Mezní Louky a také chalupáři. Od devíti byl totiž krizovým štábem povolen vstup do uvedených obcí, ale pouze s povolenkou. „Připravených mám asi 80 povolenek, během půlhodiny si je přišla vyzvednout asi padesátka lidí,“ hlásil krátce po deváté starosta Hřenska Zdeněk Pánek.

Na to, aby se do tři týdny opuštěných obcí nedostal nikdo nepovolaný, dohlíží u odbočky k zámečku nedaleko Vysoké Lípy policisté. „Povolenku a občanské průkazy, prosím,“ vyzývá krátce pár minut po deváté osazenstvo přijíždějícího auta hlídka. Zkontroluje, jestli údaje sedí a auto může pokračovat v jízdě.

Mezi prvními si pro povolení ke vstupu do Mezné přišel Jiří Kozdera. Bydlí v Praze, ale na Mezné má chalupu už více než padesát let. „Vůbec nevím, jak náš dům vypadá. Když jsem viděl první záběry z Mezné v televizi, jak se proti hasičům valí ohnivá stěna, bylo to ze zahrady naší chalupy. Docela šok,“ říká. Když se po vyzvednutí povolenky a hladkém průjezdu policejní kontrolou dostane ke své chalupě, usmívá se.

„Měli jsme obrovské štěstí. Kolem zahrady jsme měli vysázené buky, asi oheň zastavily. Shořely jenom ploty a nějaké keře, barák je netknutý,“ dodává chalupář Kozdera.

Napáchané škody obhlíží i jeho syn Pavel. „Myslím, že je načase přehodnotit politiku národních parků. Kdyby se kůrovcové dřevo v okolí domů vytěžilo, nemusely být následky požáru tak fatální,“ je přesvědčený.

Stejnou dávku štěstí neměl Jaroslav Salavec, jeden ze stálých obyvatel Mezné. Dům poničený není, ale za své vzala přilehlá garáž. „Při požáru tam vypadl jistič a celé tři týdny nešel v baráku proud. Zásoby z lednice a mrazáku musím vyhodit, všechno je plesnivé,“ ukazuje na nevábnou hromádku jídla.

Otevřená všechna okna a vstupní dveře dávají tušit, že jídlo nevoní. „Než ten smrad vyvětrám, bude to trvat. Ale zásoby jídla a shořelá garáž nejsou tak strašné, jiní dopadli hůř,“ říká a je vlastně rád, že řádění ohně odnesla jenom garáž.

„Z pneumatik uskladněných v garáži zůstaly jenom disky, ty můžu taky vyhodit. Žárem se prohnulo i trubkové lešení, skoro se roztekl plastový sud plný vody. Na evakuaci jsme měli asi dvacet minut, na zahradu jsem z garáže vynesl plynové bomby, skútr, kolo,“ ukazuje na zachráněné věci.

Skoro padesát let jezdí na chalupu do Mezné Jaroslava Nekolová z Děčína. „Dům stojí, oheň zasáhl jenom roh domu od lesa. Chytila hromada dřeva a od něj pak roh. Jdu se podívat, jak to vypadá uvnitř. Obávám se, že při hašení dovnitř zatekla voda. A taky čekám na překvapení v mrazáku,“ říká paní Nekolová a jde obhlédnout škody.

Kvůli požáru se z Mezné, Mezní Louky a také Vysoké Lípy muselo evakuovat zhruba 450 lidí. Zatímco obyvatelé Vysoké Lípy se domů vrátili posledního července, lidé ze zbývajících obcí až v sobotu 13. srpna. Pro turisty platí zákaz vstupu do této lokality minimálně do konce srpna.