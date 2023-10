EU vládnou korporace. Chtějí zlikvidovat naše potraviny, tvrdí europoslanec David

Poslechněte si celý rozhovor s europoslancem Davidem (SPD) v Kontextu:

Evropa si v rámci Zelené dohody stanovila za cíl přizpůsobovat zemědělskou produkci novým podmínkám v době klimatické změny a jít cestou udržitelnosti. Europoslanec Ivan David to označuje za krok špatným směrem. „Udržitelnost, která je ve skutečnosti neudržitelná, má přednost, a efektivnost jde stranou,“ tvrdí politik a člen evropského výboru pro zemědělství a rozvoj venkova.

Evropská komise ale své strategie podkládá daty. Podle dopadové studie, kterou si nechala v roce 2021 zpracovat, se má sice snížit produkce obilovin na výkrm zvířat a mírně snížit produkce masa, ale má naopak růst produkce takzvaných bílkovinových plodin, třeba luštěnin. Produkce mléčných výrobků či pěstování olejnin má zůstat podobná.

Statistiky předkládané komisí David označuje za součást „propagandy“. „Propaganda vždycky ukazuje růžové zítřky, ale realita je trochu jiná. Výsledkem bude snížení produkce. K tomu dospěly nezávislé studie i studie, které byly objednány zemědělským výborem Evropského parlamentu,“ říká. Unijní produkce by se podle něj měla snížit o 12 až 15 procent.

Podle Davida je snížení produkce v Evropě cílem nadnárodních společností. Díky tomu mohou mít prý větší zisky. „V Evropě vládnou nadnárodní korporace. Těm jde o maximální zisky a ty se dají tvořit tam, kde jsou minimální náklady, a zároveň jde produkci prodávat za vysoké ceny,“ uvádí.

„V zemích, odkud dovážíme, se používají v Evropě zakázané pesticidy, vypalují se pralesy, potraviny se vozí nákladními loděmi, které spaluji mazut a znečišťují životní prostředí, a pak se převážejí kamiony přes celou Evropu. A to nikomu nevadí,“ konstatuje politik.

Evropa však některé kroky, které mají směřovat k regulaci dovozu, zavádí. Již nyní musí potraviny splňovat určité unijní standardy týkající se bezpečnosti či maximálních limitů reziduí pesticidů. Od roku 2026 má dále platit na některé produkty například takzvané uhlíkové clo. Zároveň Evropská komise přišla s návrhem, který by měl zamezit dovozu produktů, které se podílí na odlesňování.

„Pokud bychom požadovali stejné standardy při dovozu z jiných zemí, nemohlo by se sem dovážet téměř nic, což by mohlo činit u některých komodit problém, ale bylo by to spravedlivé,“ dodává k tématu europoslanec Ivan David.

Jak fungují evropské zemědělské dotace, na kterých se rozdělí třetina celého rozpočtu? Jak se evropská pravidla propisují do české reality? A proč dochází ke sporu mezi malými a velkými zemědělci? Poslechněte si celý díl speciální série s europoslanci a europoslankyněmi Evropský Kontext, kde se dozvíte víc!