Exhejtman Bernard bude lídrem kandidátky STAN v Plzeňském kraji

Praha Lídrem kandidátky hnutí Starostové a nezávislí (STAN) v krajských volbách v Plzeňském kraji bude Josef Bernard, který v květnu opustil ČSSD. V pondělí byl odvolán z funkce plzeňského hejtmana poté, co návrh na své odvolání sám předložil.

O Bernardově možné spolupráci se STAN se mluvilo od loňska. Dosavadní lídr STAN a hejtmanův náměstek pro dopravu Pavel Čížek opakovaně řekl, že je ochoten Bernardovi postoupit svou pozici volební jedničky a na dnešním představení kandidátů hnutí do podzimních krajských voleb v Praze jej také jako lídra kandidátky představil.



„Jednání byla velmi komplikovaná. Připomínám, že půjdeme v koalici, která se neskládá jen ze STAN, takže to nebylo jen o jednání se STAN. Chtěl jsem s tím vyjít ven, až když budeme mít definitivně ujasněno, s kým půjdeme. Zítra to budeme představovat v Plzni,“ řekl Bernard. Po rozporech v sociální demokracii mu ale bylo jasné, že zakotví u Starostů a nezávislých, přestože dostal nabídky i od jiných politických stran.

Mezi hlavní priority v Plzeňském kraji Bernard řadí ochranu životního prostředí a propojení vodárenských soustav či udržení krajských nemocnic. Chce také pokračovat v rozvoji a modernizaci veřejné dopravy.

Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček napsal, že o dohodě mezi Bernardem a STAN o kandidatuře byl informován už před rokem. „Dnes se tato informace potvrdila a ukazuje se, že téměř roční ‚odcházení‘ Josefa Bernarda z ČSSD a jeho ‚dobře míněné rady‘ ČSSD byla předem připravená šaráda, která měla tuto dlouhodobě chystanou změnu dresu ospravedlnit,“ uvedl.

Na otázku, zda by si po volbách dokázal představit případné fungování v koalici s ČSSD, Bernard odvětil, že je nutné nedívat se na značky, ale na konkrétní lidi. „Já jsem poznal v politice za čtyři roky velmi mnoho inspirativních lidí, kterých si nesmírně vážím. (...) Ale měl jsem možnost se potkat i s mimořádně odpudivými lidmi, s těmi bych určitě do koalice nešel. Není to o značkách, je to opravdu o lidech, co do týmu radních daná strana, hnutí či spolek nabídne,“ řekl.

V Plzeňském kraji se po minulých volbách dohodla na koalici s těsnou většinou 23 křesel druhá ČSSD s devíti mandáty, třetí ODS s osmi křesly, Starostové a Patrioti se čtyřmi a Koalice pro Plzeňský kraj (KDU-ČSL, Strana zelených a Nestraníci) se dvěma mandáty. V opozici je vítěz voleb ANO s 11 hlasy a dále KSČM se šesti, TOP 09 se třemi a SPD-SPO se dvěma mandáty.

Bernard byl čtvrtým sociálnědemokratickým hejtmanem Plzeňského kraje. Funkci drží ČSSD nepřetržitě od roku 2008, kdy se do čela kraje postavila exministryně zdravotnictví a později poslankyně a senátorka Milada Emmerová. Po dvou letech ji vystřídal Milan Chovanec, jeho pak Václav Šlajs.