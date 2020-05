Plzeňský hejtman Bernard odchází z ČSSD. Svou funkci nabídne k dispozici na příštím zastupitelstvu

Praha Plzeňský hejtman Josef Bernard odchází z ČSSD. Oznámil to ve středu na svém facebookovém profilu. Od vedení plzeňské ČSSD cítí, že o něj nemá zájem, napsal. Na nejbližším jednání zastupitelstva kraje nabídne k dispozici svou funkci hejtmana, uvedl.

„Osobně nechci patřit do klubu, který mě za svého člena už nadále nechce. Vzhledem k tomu, že vedení plzeňské České strany sociálně demokratické už dlouhodobě svými výpady proti mé osobě naznačuje, že si nepřeje, abych v práci pokračoval, rozhodl jsem se ulehčit všem situaci a z této strany odejít,“ uvedl Bernard.

Na neshody s plzeňskou sociální demokracií poukázalpoprvé loni, když oznámil, že už za stranu nechce znovu kandidovat v letošních krajských volbách. Předseda městské ČSSD Michal Chalupný ČTK řekl, že rezignaci Bernad ve středu ráno nechal doručit na místní sdružení strany.

„Pan Bernard nebyl nikdy tradičním sociálním demokratem, těžko se sžíval s naším prostředím. Inklinoval k pravicovým stranám, měl pravicový přístup, do určité míry se i distancoval od některých věcí svých předchůdců,“ řekl ve středu Chalupný. Zatímco se například Bernardův předchůdce ve funkci hejtmana Václav Šlajs z ČSSD spojil v krajské radě s komunisty, Bernard spolupráci s nimi odmítal. „Udělal si vlajkovou loď z antikomunismu, my jsme antikomunismus jako vlajkovou loď neměli. Tak radikální jsme nikdy nebyli. Pro nás jsou důležití lidé, ne politické vymezování,“ řekl Chalupný.

Bernardova rezignace ho nepřekvapila. „O tom jeho záměru se šeptá tak půl roku, včetně toho načasování na květen. Sociální demokracie není žádné vězení, takže si myslím, že pro obě dvě strany je asi dobré, že to tímto způsobem vyřešil,“ dodal Chalupný.

Bernarda už dříve ke spolupráci oslovilo hnutí STAN. Jeho krajský předseda Pavel Čížek je na kraji Bernardovým náměstkem pro dopravu. Čížek, jehož do pozice lídra STAN pro krajské volby už potvrdily všechny orgány strany, ČTK dnes řekl, že o spolupráci s Bernardem nadále velmi stojí, zejména po jeho ukončení členství v ČSSD. „Já se mu pokusím nabídnout, že v případě, kdyby uvažoval o tom jít k nám, jsem ochoten na místo lídra rezignovat. A že by jedničkou byl on. Měli bychom o to takový zájem, že toto mu nabídneme,“ řekl Čížek.

Někdejší generální ředitel Škody Transportation Bernard do ČSSD vstoupil v roce 2015, o rok později vedl stranu do krajských voleb a stal se hejtmanem. Jeho zvolení umožnilo spojení čtyř stran s těsnou nadpoloviční většinou v zastupitelstvu. Hnutí ANO, které minulé volby v kraji vyhrálo, skončilo v opozici. Na koalici se dohodla ČSSD, ODS, Koalice pro Plzeňský kraj (KDU-ČSL, Strana zelených a Nestraníci) a Starostové a patrioti (s podporou Svobodných a Soukromníků).