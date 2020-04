Policie prověřuje vedení Plzeňského kraje, zda nešířilo nákazu. Karanténu jsem dodržoval, říká hejtman

Plzeň Policie prověřuje plzeňského hejtmana Josefa Bernarda (ČSSD) a další lidi z kraje, zda se nedopustili trestného činu šíření nakažlivé nemoci z nedbalosti. Dostala několik oznámení, že Bernard se pohyboval mezi lidmi, ač měl být v karanténě. Podle ředitele krajské hygienické stanice Michala Bartoše hejtman žádný zákon neporušil.

Bernard za tím vidí politický boj proti sobě. Podle něj jde o kampaň „známých firem“, kteří proti němu dlouhodobě vystupují a snaží se o změnu ve vedení kraje.

„Prověřujeme, zda nemohlo dojít ke spáchání trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti ve vztahu k neznámému pachateli,“ řekla policejní mluvčí Martina Korandová.

Hejtman už nebude v krajských volbách kandidovat za ČSSD, s níž se rozešel. V pondělí řekl, že se zatím nerozhodl, jestli do nich půjde a za jaký subjekt.“ Nikdy bych nevěřil, že někdo zneužije tuto situaci k politickému boji proti mně. Připadá mi to jako špinavá kampaň,“ řekl Bernard. Dodal, že se vždy přísně řídil pokyny hygieny a nic neporušil.

Hetjman dodal, že podstoupil čtyři testy na koronavirus. První a třetí byly negativní a druhý pozitivní a na výsledky čtvrtého čeká. První test absolvoval poté, co členka krajské rady Radka Trylčová (ODS) 26. března oznámila, že byla pozitivně testovaná na covid-19. O tři dny později oznámil nákazu náměstek hejtmana Zdeněk Honz (ČSSD). Radní společně jednali naposledy 16. března.

Hejtman uvedl, že mu první test 29. března vyšel negativně a další 3. dubna pozitivně. „Hned jsem si proto nechal udělat další test a včera (v neděli) mi bylo sděleno, že je opět negativní. Proto jsem podstoupil ještě jeden test a na jeho výsledky teď čekám,“ řekl. Druhý testy si nechal provést, protože po ukončení karantény 29. března měl mírnou svalovou horečku a zvýšenou teplotu 37 stupňů Celsia.

„Z doby, kdy byl (hejtman) v kontaktu s někým, kdo byl posléze prokázán jako pozitivní (Trylčová), tak dodržoval karanténu, lhůty byly v pořádku. Mezitím byl testován a výsledky byly negativní. To, co bylo potom, s tím vůbec nesouvisí,“ řekl Bartoš. Podle něj se 14 dní karantény počítá od posledního kontaktu s nakaženým člověkem, v tomto případě od 16. března. Hejtman se 29. března dozvěděl, že je negativní a ve stejný den mu podle Bartoše shodou okolností končila regulérní karanténa. „Obrátila se na nás policie. My jí samozřejmě sdělíme veškeré informace. Upřímně řečeno, máme teď ale na starosti úplně jiné věci,“ řekl.

Po skončení karantény podle Bartoše mohl hejtman vycházet s rouškou nebo s respirátorem. „Jestliže měl pak nějaké problémy a nechal se nabrat znovu a vyšlo to pozitivní, tak od té doby je v karanténě znovu, což je logické,“ uvedl.