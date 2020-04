Zemanovo jednání o koronaviru: 13 lidí u stolu, roušky a plné talíře. ‚V pořádku to není,’ říká epidemiolog

Lány/Praha Prezident Miloš Zeman v sobotu hostil svůj poradní tým. Přitom se sešel u jednoho stolu s více než deseti lidmi, a to včetně ministryně spravedlnosti Marie Benešové či šéfů vnitra Jana Hamáčka i obrany Lubomíra Metnara. Vzdálenosti mezi hosty ale byly minimální.

Společně navíc pojedli. Poté, co hradní mluvčí Jiří Ovčáček zveřejnil ze setkání na zámku v Lánech fotografii na Twitteru, se lidé v diskusi zcela logicky ptali, jak se stolující dokázali najíst a napít s nasazenými rouškami.

Na dění v Lánech se mluvčího optala i redakce serveru Lidovky.cz. Dočkala se následující odpovědi. „Mohu potvrdit, že členové expertního týmu pana prezidenta a jeho hosté se stejně jako ostatní lidé na této planetě pravidelně stravují. Pokud totiž lidé odmítají potravu, rychle chřadnou a jejich imunitní systém je dramaticky oslaben,“ odepsal Ovčáček.



„Nehodlám nic vysvětlovat“

Vysvětlení toho, jak se Zeman a jeho hosté dokázali najíst s nasazenou ochranou úst, se tedy Lidovky.cz napoprvé nedočkaly. Na veřejnosti nosit roušku musí Češi už nějaký čas povinně, za nedodržování nařízení hrozí pokuta ve výši 10 tisíc korun.



Cílem je zamezit šíření obávaného koronaviru. Když má člověk nasazenou ústenku, nemůže si sahat do úst a nakazit se, případně přenést vir (má-li ho v sobě) slinami na své ruce a odtud k druhým lidem. Prezident je navíc vzhledem ke svému věku, ale také cukrovce a s ní spojenými potížemi, členem nejvíce ohrožené skupiny obyvatel.



Redakce se proto mluvčího Ovčáčka optala, zda stolující neporušili samotný princip používání ochranných prostředků, pokud si pod rouškou vkládali pokrmy do úst. „Nehodlám vůbec nic vysvětlovat,“ zněla Ovčáčkova odpověď.



Jan Hamáček a Lubomír Metnar po jednání u prezidenta v Lánech.

Lidovky.cz s dotazy oslovily i ministry Benešovou, Hamáčka a Metnara. Šéfka justice se zpět ozvala jako jediná z trojice. „V pátek jsme všichni absolvovali test (na přítomnost koronaviru v těle - pozn. red.) s negativním výsledkem. Byl jen pokrájený sýr a klobása. To šlo konzumovat s rouškou,“ uvedla ministryně spravedlnosti.



Fotografii zveřejněnou na Twitteru hradního mluvčího si prohlédl také přední český expert na infekční choroby Rastislav Maďar. „Ty vzdálenosti nejsou optimální,“ zhodnotil. „Je tam prostě příliš mnoho lidí na danou velikost stolu,“ dodal přednosta Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity.



Míru rizika určil Zeman

Podle docenta Maďara by rozhodně nebylo moudré, pokud by členové expertního týmu a další účastníci posezení byli ve vzdálenosti menší než dva metry bez roušky. S ústenkou, kterou drží gumičky za ušima, se podle něj dost dobře najíst nedá. „Když máte šňůrky, dají se ty spodní uvolnit. Není to sice ideální, ale nějaká forma ochrany tam díky uvázaným vrchním šňůrkám zůstane. Jíst se dá jen jednou rukou s neustálým přidržováním roušky za spodní šňůrku,“ popsal.



Z dnešního jednání expertního týmu pana prezidenta v Lánech. pic.twitter.com/rskt74HukS — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) April 4, 2020

Respektovaný odborník míní, že se setkání uskutečnilo podle pravidel, která si určil prezident Zeman jakožto hostitel a člověk, který může být novým druhem viru ohrožen. „Takže to bylo zřejmě s jeho vědomím a souhlasem. Což neznamená, že to je v pořádku. Jen si míru rizika určil jako zranitelná osoba pro sebe sám,“ uzavřel Maďar.



Miloš Zeman se s poradci sešel právě kvůli pandemii koronaviru. Během setkání podpořil vládní opatření. Podle Metnara se navíc zajímal o projekt chytré karantény, kterým kabinet hodlá nahradit plošnou regulaci života v zemi.