Mynář mlží o své karanténě. Je to tajemství, odmítá kancléř prozradit místo pobytu

Praha Miloš Zeman jako by vrhal dva stíny. Kam se hne, tam ho následují hradní souputníci: kancléř Vratislav Mynář a vlivný šéfporadce Martin Nejedlý. Ovšem až v sobotu vkročí za řečnický pult, aby promluvil na sjezdu „své“ Strany práv občanů – Zemanovci (SPOZ), bude se prezident muset bez svých průvodců obejít. Oba byli nedávno v Číně, zasažené nákazou koronavirem, pročež se museli „uklidit“ do karantény.

Setkání, na němž si zemanovci zvolí nového šéfa, se tak bude muset obejít bez nich. Zbylé delegáty zatím obchází obava z původem asijské nákazy. „Sejdeme se v menším počtu. I kvůli oné epidemii. Bude zhruba padesát delegátů a dvacet hostů,“ popsal Lidovkám.cz končící šéf SPOZ Lubomír Nečas (65). Známý zlínský lékař už vrcholné stranické křeslo obhajovat nehodlá. Cítí se nadměrně vytížen a chce se víc věnovat rodině.

V sobotu v pražském TOP Hotelu ho ale žádné „leháro“ nečeká. Kvůli riziku šíření nemoci Covid-19 se naopak bude tak trochu cítit, jako by měl pohotovost. „Nevíme, jaká je promořenost virem. Delegáti přijedou zvenku, mnozí z nich veřejnou dopravou. Riziko tak existuje. Ne snad, že bych jim měřil teplotu, ale když bude někdo hodně kašlat, pošleme ho vyspat se na pokoj,“ řekl Nečas.

Mynáře a Nejedlého, otce zakladatele a vlivné hráče v pozadí „prezidentské“ strany, na sjezd sice pozvali, ti by však po svém návratu do Číny neměli chodit mezi lidi, aby případně nikoho nenakazili. „Jsou v karanténě, nebylo by vhodné, aby se v TOP Hotelu objevili,“ uvedl Nečas.

Spolu v hájence?

Dvojice Zemanových našeptávačů byla v Číně proto, aby jednala o humanitární pomoci pro asijskou velmoc. Tak alespoň zní oficiální stanovisko hradní kanceláře. Dle serveru SeznamZprávy však Mynář měl také předat dopis čínskému prezidentu Si Ťin-pchingovi. V psaní hlava Česka údajně potvrdila svou účast na summitu, který jeho čínský protějšek pořádá.

Dvojici Zemanových spolupracovníků v říši středu doplnil hlavní bojovník za čínské obchodní zájmy a zároveň šéf fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík. Pravidla pro cestující, kteří se vracejí z míst zasažených koronavirem, jsou stejná pro všechny. Nezávisle na jejich postavení, věku či vyznání.

Nejedlý se přesto po návratu zachoval jako papaláš. Ačkoli měl být izolován doma, podle médií se vydal mezi lidi, a před pár dny měl dokonce navštívit jednu z restaurací na pražské Letné. Teď už by dvojka M + N měla skutečně dlít v karanténě. Místo svého pobytu však drží pod pokličkou. „Je to tajemství,“ odepsal Mynář na dotaz Lidovek.cz, kde tráví předepsanou dvoutýdenní karanténu.

Sdílnější nebyl ani hradní mluvčí Jiří Ovčáček. „Žádný komentář,“ zněla jeho stručná odpověď. Utajování, jak známo, podněcuje fantazii. V kuloárech se tak už vynořila neověřená zvěst o tom, že se duo společně „uklidilo“ do hájenky v oboře lánského zámku, venkovského sídla prezidenta.

Mnohem sdílnější je jejich souputník z čínské mise. Tvrdík o své karanténě už dříve informoval na Twitteru. Pro Lidovky.cz se dokonce rozhovořil o podmínkách v nedobrovolné domácí izolaci. „Snáším ji dobře, mám podporu rodiny a přátel. V době mobilů a mailů mohu pokračovat v pracovní činnosti bez zásadních omezení,“ uvedl.

„Jeho“ Slavie je nejviditelnější čínskou akvizicí v Česku. Někdejší ministr obrany (za ČSSD) navíc fotbalem dost žije. Domácí „arest“ tak pro něj přece jen má stinnou stránku. V neděli se hraje derby Slavia–Sparta – on však na stadionu v pražském Edenu nebude.