Atentát z davu je noční můra ochranky, líčí experti. Bývalý šéf mluví o chybách

Potenciál velkého průšvihu

„V okamžiku, kdy se chráněná osoba rozhodne jít do davu mezi voliče, vzniká potenciál obrovského průšvihu. Vyvážit požadavek na její ochranu s aktivitami této osoby, která se chce potkat s příznivci, totiž dost dobře nejde. Taková situace je vždy extrémně nebezpečná,“ uvedl instruktor střelby na Policejní akademii ČR a bývalý kriminalista Stanislav Kazbunda.

Fico byl postřelen v obci Handlová před kulturním domem, kde předtím zasedala slovenská vláda. Slovenský předseda vlády přišel k lidem, kteří ho vítali a chtěli si s ním potřást rukou. V ten moment třeskly tři, podle jiných svědků čtyři výstřely.

Fico byl zraněn na hrudníku a na ruce, někteří svědci popsali též zranění na hlavě. Premiér byl při vědomí, když ho ochranka nacpala do vládní limuzíny a odvezla do nemocnice. Střelce další členové ochranky zpacifikovali.

Je to o náhodě a štěstí

„To je noční můra každé ochranné služby, když se hlídaná osoba chce pozdravit s davem. V ten moment u nich zavládne panika, přesně jako ve filmu Osobní strážce s Kevinem Costnerem. Pak je nesmírně těžké, nebo i nemožné, něčemu zabránit. Přes všechnu vycvičenost, taktiku, přes všechna opatření je to pak už jen o náhodě, štěstí nebo neštěstí,“ doplnil bývalý policejní inspektor a metodik střelecké přípravy Pavel Černý.

Ochranka, kterou mají ze zákona premiéři přidělenou, má podle služební přísahy za úkol položit při práci i svůj vlastní život. Jinak řečeno – postavit se mezi střelce a cíl. Takový scénář nenastal, patrně proto, že střelec zaútočil naprosto neočekávaně, rychle a bez předchozích varovných signálů.

„Existují technologie, které umí rozpoznávat třeba zvýšenou teplotu lidí. Ty dokážou odhalit lidi, kteří jsou pod nějakým tlakem, ve stresu a nabuzení, zkrátka u kterých je předpoklad, že by se mohli chystat něco provést. Jenže ty fungují třeba na letištích, v uzavřených objektech. Je nereálné, aby takto byla vybavena ochranka premiéra,“ popsal Kazbunda.

„Ochranka asi v pořádku není“

Bývalý šéf slovenského úřadu na ochranu ústavních činitelů Juraj Zábojník však poukázal ze svého pohledu na chyby ochranky a její následné reakci. „Když vyjde čtyři nebo pět ran, tak někdo je vinen. Ochranka asi v pořádku není. Neviděl jsem, že by někdo skočil před premiéra,“ komentoval Zábojník v televizi TA3 zveřejněné záběry z útoku na Fica. Dodal, že incident bude kaňkou na úřadu ochrany ústavních činitelů.

Podle Zábojníka na místě incidentu nebylo mnoho lidí, aby situaci nešlo zvládnout. „Bylo tam minimum lidí. Když se něco takového stane a při tak velké sestavě pracovníků ochranky, tak to bude velmi tvrdým předmětem vyšetřování,“ řekl.

„Může se stát, že vyjde první rána, ale druhá už nesmí. Druhá rána, pokud vyjde, tak objekt musí být chráněn. I když jde mezi lidi, nesmí být odkrytý. V davu musejí být operativci,“ řekl bývalý šéf vládní ochranky. Podle něj po incidentu nastal chaos a postup bezpečnostních složek nebyl koordinovaný.

Zakažte něco premiérovi...

Černý ale uvedl, že pro Ficovu ochranku mohlo být premiérovo rozhodnutí jít do davu překvapením, neboť Fico se tak mohl rozhodnout neočekávaně. Ostatně nebylo by to nic nového – když byl Fico v únoru v Praze, též po vystoupení z limuzíny neočekávaně odešel od premiéra Petra Fialy desítky metrů, aby ironicky zamával demonstrantům, kteří na něj pískali. Z videozáběrů je patrné, že svou ochranku tím zaskočil, tři její členové za ním tehdy doslova utíkali.

„Samozřejmě, že ochranka se takové věci snaží omezovat. Na druhou stranu ale zakažte premiérovi, aby někam šel. On chce být v kontaktu s lidmi, pěstovat svůj obraz. To jednoduše nejde,“ vysvětlil Černý.

Jak dodává, kdyby byla ochranná služba neoblomná a Ficovi kontakt s voliči znemožnila, sama by se tím v jeho očích diskvalifikovala. „Být v ochrance je nesmírně nevděčná práce. Pořád jen otravujete s nějakými pokyny, omezeními. A když budete hodně důsledný, až otravný, tak tam prostě jednoho dne nebudete a místo vás tam bude někdo, kdo bude premiéra buzerovat méně,“ komentoval dále Černý.

S tím souhlasí i Kazbunda. „Mnozí politici mají pocit, že by neměli být chránění, protože je to obtěžuje. A dělat práci pro někoho, kdo vlastně nechce, abyste ho chránil, je nesmírně těžké,“ zdůraznil Kazbunda.

Airsoftový atentát na Klause

Naráží na případ z roku 2012, kdy Pavel Vondrouš z těsné blízkosti několikrát vystřelil z airsoftové pistole na prezidenta Václava Klause v Chrastavě, čímž chtěl upozornit na špatný stav politické scény v Česku. Prezidentova ochranka tehdy incident vůbec nezaznamenala, což bylo pokládáno za její velké selhání.

Hodnotit, jestli šlo v případě Fica o selhání ochranky, však Kazbunda zatím nechce. „Když chráněnou osobu někdo postřelí, v obecné rovině je to vždy selhání ochranných mechanismů. Ale kdo co zanedbal, nebo prošvihl, si netroufám říct, protože zatím neznáme detaily toho, co se na Slovensku stalo. Byla by to spekulace,“ řekl.

Zabránit atentátům na představitele státu se přitom zcela nedařilo ani v zemích, kde mají s ochranou měkkých cílů větší zkušenosti. „Třeba Izrael, kam se celý svět jezdil učit bezpečnostní opatření, též zažil podobný debakl, když v roce 1995 atentátník zastřelil premiéra Jicchaka Rabina,“ dodal Černý.