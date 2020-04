Exprimátor Prahy Bém má koronavirus. Hygienici ho odmítli otestovat, nákazu mu potvrdila soukromá laboratoř

Praha Psychiatr a bývalý pražský primátor Pavel Bém byl minulý týden pozitivně testovaný na nový koronavirus. Žádné příznaky nemoci Covid-19 nepociťuje a je v domácí karanténě, do které muselo i několik zdravotníků, se kterými přišel do styku.

Bém, který působí na Klinice adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, to potvrdil pátečním Hospodářským novinám (HN).

Bém se v polovině března vrátil z Kanady. „Pak jsem dodržoval všechna pravidla. Nosím roušku nebo respirátor,“ řekl HN. Na koronavirus se chtěl po příjezdu nechat otestovat u hygieniků, ale protože neměl žádné příznaky nákazy, byl odmítnut. Test si proto nechal udělat v soukromé laboratoři, která mu nákazu koronavirem potvrdila minulý čtvrtek.

„Kolegové zdravotníci, se kterými jsem se viděl, museli samozřejmě do karantény. Štěstí bylo, že jsem díky e-mailu z laboratoře nestihl vizitu u pacientů,“ řekl Bém HN. Dodal, že řada jeho pacientů spadá do rizikové kategorie, jsou to staří lidé s chronickými obtížemi nebo více nemocemi najednou.

Bém v současnosti ordinuje z domácí karantény přes telefon a Skype. Nový test na koronavirus ho, stejně jako jeho manželku, čeká v pondělí.