„Tady tím směrem by měl stát takzvaný campus F-35. Měla by to být jedna velká centralizovaná budova, která by obsahovala veškerý personál pro dvě nadzvukové letky plus zázemí pro 24 letounů,“ ukazuje plukovník Jaroslav Tomaňa, velitel základny. V současnosti sice odtud startuje 38 bojových strojů, jen 14 z nich ale představují nadzvukové stroje, tedy JAS-39 Gripen.