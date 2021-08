Farmaření pomohou očipované včely. Ukážou, jak se změny v přírodě propisují do hmyzího chování

Po dva roky měli hraboši pro zemědělce punc biblické morové rány. Polní hlodavec si užíval sucho, svědčilo jeho domáckému a pohlavnímu životu, ale jeho blahobyt hrozil obrovskými škodami na úrodě. Loni se přesunul z Moravy do Čech a zoufalí farmáři si vymohli výjimku, aby mohli do nor sypat speciální jed. Na meziroční české bilanci pesticidů, která jinak útěšlivě klesá, je hraboší éra znát. Rodenticidu, což je typ použitého přípravku, se v roce 2020 do přírody dostalo přes půl tuny, to je více než dvojnásobek množství o rok dříve.