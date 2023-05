Nedigitalizované přijímačky jsou komplikací, řekl Fiala po jednání s kraji

Premiér Petr Fiala a ministr školství Mikuláš Bek se sešli se zástupci Asociace krajů. Shodli se, že situace s přijímacími zkouškami není kritická ve všech regionech, největší problémy jsou podle předsedy vlády v Praze a Středočeském kraji.

Premiér zmínil, že jedním z dalších faktorů je i velikost města a také záleží, o jaký obor jde. Fiala si přeje, aby se co nejrychleji přijímací řízení digitalizovalo. „Prozatím nemáme přesná data. Ministerstvo je připravené vycházet krajům vstříc, kde bude největší nesoulad mezi nabídkou a poptávkou. Krátkodobá řešení nebudou stačit pro vyřešení celého problému, který eskaluje a bude pokračovat i příští rok,“ míní Bek.

Podle bývalého rektora Masarykovy univerzity se problém děje i v důsledku migrační politiky. „Chápu, že lidé z oblastí například za Brnem chtějí dát své děti do těchto velkých městech, když to mají po cestě,“ míní ministr.

Přeje si, aby se digitalizoval celý proces přijímacích zkoušek, a to nejen v případě přihlášek, ale i samotného testování. „Nemohu garantovat, že to stihneme do příštího roku, ale uděláme pro to všechno,“ slíbil Bek. Podle něj to není jen o vytvoření programů, bude potřeba i úprava legislativy.

Ministr zmínil, že jakmile se systém zdigitalizuje, na začátek by měl každý žák dva písemné termíny, kdy by zkoušku mohl složit, a také by měl dvě až tři přihlášky, které by podal na školy dle svého výběru. „Celý proces by to velmi zrychlilo,“ myslí si Bek.

Podle šéfa Asociace krajů Martina Kuby nefunguje systémem, že si kraj rozhodne o tom, kolik kapacit na jakých oborech mají mít školy. „Nemá jít o definované procento. Ale nemělo by být možné, kde dítě dosahuje kvality 75 bodů a není schopné se dostat, zatímco jinde by se dostaly na daný typ školy děti s horším výsledkem,“ řekl Kuba.

„Musíme proces digitalizovat. Jsme nuceni komentovat něco, co ještě nemá definitivní podobu a k čemu nemáme konkrétní data,“ míní hejtman Jihočeského kraje. Zmínil, že největší problém je v Praze, ale týká se podle něj většiny velkých měst.

Bek přiznal, že se nad digitalizací a jejím průběhem setkává s šéfem Cermatu Miroslavem Krejčím pravidelně. „Setkali jsme se hned v den mého jmenování a od té doby asi šestkrát,“ usmál se nad dotazem novinářky. „Šéf Cermatu je klíčovou osobou celé digitalizace,“ dodal.

Zmínil, že i v tuto chvíli školy na poslední chvíli ještě zvyšují kapacity, a to i ve spolupráci s rezortem a hygienou, a tak se může stát, že se odmítnutým žákům ještě někdo ozve a dodatečně jim nabídne místo. Zástupci vlády uvedli, že se kapacity tříd nyní zvyšují až na 34 studentů ve třídě. V nejžádanějších oborech pak mohou vznikat zcela nové třídy.

Experti o problému varovali dlouhodobě

Dlouho dopředu odborníci na školství varovali, že podobná situace jako nastane i letos. Tedy že se mnoho dětí nedostane v prvním kole na některou střední školu a volné místo bude s rodiči hledat ještě týdny po přijímačkách.

Podle mluvčí Cermatu Jany Patákové tomu tak ale být nemusí. Důležité podle ní bylo, aby rodiče s žáky pečlivě zvážili možnosti a schopnosti dětí. „Vždy je to pouze o výběru školy, o ambicích dětí a rodičů. A také o ochotě do školy dojíždět,“ říká Patáková s tím, že kapacita maturitních oborů je asi o deset procent vyšší, než je počet všech zájemců.

Ze statistiky, kterou redakci iDNES.cz poskytla, vyplývá, že na budoucí středoškoláky čeká 118 518 míst v prvních ročnících maturitních oborů, dalších sto tisíc jich je nematuritních. Podle dat ministerstva školství by pak základní školy mělo letos opouštět celkem 106 339 deváťáků.

Přesto si mnoho rodičů nejen na sociálních sítích stěžuje, že se svými dětmi stále hledají volné místo na některé ze středních škol. Největší problémy hlásí uchazeči o studium v Praze a Středočeském kraji.