Energetické firmy dají statistikům víc dat, aby jejich údaje nebyly zkreslené

„Firmy jsou ochotny ta data dobrovolně poskytovat, což je dobrý výsledek,“ prohlásil předseda vlády.

Chybná čísla statistiků nebyla věcí zlé vůle, dosud měli totiž údaje pouze o akvizičních cenách dodavatelů pro nové odběratele, pro jednotky procent českých občanů.

Přesnou podobu nově předávaných údajů dohodne nově vytvořená pracovní skupina, v níž budou zástupci dodavatelů energií a úřadů. Skupina také bude v souvislosti se zveřejňovanými cenami energií jednat o případných legislativních změnách.

Eurostat uváděl ceny nabízené při akvizicích nových zákazníků

„Je to tak, že to, co bylo v té statistice Eurostatu zveřejňováno, tak nebyly ceny, které platí čeští spotřebitelé, ale ceny nabízené při akvizici nových zákazníků, takže v našem případě to platilo asi dvě a půl procenta nově příchozích zákazníků,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva ČEZ Daniel Beneš.

Minulý týden po jednání vlády překvapivě reagoval na dotaz, zda jsou dostatečná opatření vlády, když ceny plynu pro domácnosti se v pololetí v Česku podle Eurostatu zvýšily nejvíc z celé Evropské unii. Premiér se ohradil proti statistickým datům.

„To je vážný problém. Ale ne ty ceny. Už se ohradily všechny nebo většina rozhodujících firem, které se pohybují na energetickém trhu, že ta čísla prostě nesedí a že ta statistika neodpovídá realitě. A s tím já se nehodlám smířit, protože to je jenom matení naší veřejnosti a našich občanů. A ten, kdo dělá chybu, ten musí být odhalen,“ prohlásil tehdy Fiala.

Oznámil, že si pozve zástupce Energetického regulačního úřadu a Českého statistického úřadu. „A budeme se bavit o tom, kde se ta chyba objevuje, a proč ta čísla jsou taková, že nepochybně neodpovídají realitě a tomu, co zažívají naši občané,“ prohlásil premiér.

A trval na svém i potom, když Eurostat uvedl, že používá při výpočtu cen plynu metodiku, která zaručuje srovnatelnost dat v celé EU a že si stojí za svou zprávou, podle které se ceny plynu pro domácnosti loni ve druhém pololetí z celé Evropské unie výrazně nejvíce zvýšily v České republice.

Hlavním tématem schůzky premiéra Fialy se zástupci českých statistiků, Energetického regulačního úřadu a dodavatelů energií by měla být úprava zveřejňovaných dat o cenách elektřiny a plynu. Dosud mohou ERÚ a Český statistický úřad pracovat jen s ceníkovými cenami.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela v neděli v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi uvedl, že chce do novely energetického zákona zapracovat povinnost dodavatelů energií sdělovat ERÚ skutečné ceny energií, za které je prodávají koncovým zákazníkům.

Eurostat v minulém týdnu oznámil, že ceny plynu pro domácnosti se loni ve druhém pololetí v ČR zvýšily meziročně o 231 procent, nejvíc ze všech zemí EU. Česko podle čísel patřilo k nejdražším i v případě elektřiny.

Podle ČEZ byla elektřina loni v druhé polovině roku devátá nejlevnější v EU, řekl Beneš

„V tom Eurostatu zaznělo, že v druhém pololetí loňského roku v ČR se platilo za elektřinu 9422 korun. Čísla ČEZ, který reprezentuje řekněme kolem necelých čtyřiceti procent trhu, jsou za stejné období 4847 korun, což je prostě polovina. To znamená, že ta čísla jsou výrazně zavádějící. V případě, že by se extrapolovala čísla ČEZ, tak by elektřina v České republice ve druhé polovině loňského roku nebyla čtvrtá nejdražší v Evropské unii, ale devátá nejlevnější,“ prohlásil šéf ČEZ Daniel Beneš.