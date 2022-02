Laskavá hudba a pohovka. Fiala vysílal svoje první ‚Otázky a odpovědi z Kramářovy vily‘

„Vítejte u Kramářovy vily,“ uvítal ve videu zveřejněném na jeho Twitteru Fiala. Zvolil formát rozhovoru s moderátorem, ten ale během celého pořadu není ani jednou vidět a ani jednou nepromluví.

Jako první odpovídal na pandemii koronaviru a v čem se současná vláda liší od té předchozí. Podle Fialy zvolili zcela odlišný přístup. Řekl, že nástup varianty omikron zvládli, protože nový kabinet poslouchal rady expertů. „Lidé nás vyslyšeli a společně jsme to zvládli,“ prohlásil. Dodal, že nyní si vláda může dovolit postupně zmírňovat opatření.

Věnoval se také rostoucím cenám energií. Zmínil nárůst cen i krach dodavatelů. Zdůraznil, že vláda kvůli tomu učinila několik opatření. Fiala zmínil úpravu sociálních dávek a spuštění informační kampaně. Ta vznikla, aby lidé věděli, kdo má na dávky nárok.

Dostavba Dukovan a řízení auta

Fiala také promluvil o tendru na dostavení jaderné elektrárny Dukovany. „Česká republika nemá takové podmínky, aby z obnovitelných zdrojů vyrobila dost energie, potřebujeme jádro,“ vysvětloval. Vyčítal obrovské zdržení, které zahájení tendru nabralo. „My jsme se rozhodli, že to musíme udělat prakticky okamžitě,“ reagoval. Podle jeho slov je současná vláda připravená zahájit tendr během několika týdnů.

K otázce drahoty v Česku prohlásil, že inflaci předpověděl už dříve a varoval někdejšího premiéra Babiše. „Já vůbec nepopírám, že to má nějaké mezinárodní příčiny, tak je způsobena i tím, jak se chovala předchozí vláda,“ řekl Fiala ve videu. Babiš mu na jeho předpověď inflace odpověděl, že pouze straší. „Bohužel, pravdu jsem měl já,“ uzavřel současný premiér.

Na závěr videa odpovídal Fiala na to, co mu nejvíc schází. To je podle něj řízení auta. „Hrozně rád řídím auto. Celý život jsem řídil auto, měl jsem možnost řídit ve spoustě zemí. A prostě u toho odpočívám a baví mě to. Není to slučitelné s funkcí premiéra,“ řekl. Volné řízení auta proto bude postrádat.

Smíšené reakce a hrubka v titulcích

Reakce na jeho nový pořad jsou různé. „Napadlo Vás popřemýšlet nad tím, proč je tolik otázek?“ ptá se v komentářích uživatel, který má na Twitteru přezdívku Blahoslav Houžvic. „Stačí, když budete dělat změny, jak jste slíbil. Slíbil Vy osobně. A to se prostě neděje,“ píše a dodává, že je zklamaný.

Jiní kritizují přístup současné vlády k pandemii. Reagují na to, že premiér uváděl rozdílný přístup k pandemii. „Vy totiž neděláte vůbec nic,“ ohodnotil další uživatel Twitteru.

Video má ale také své zastánce a fanoušky. Někteří hodnotí Fialovo video pozitivně. „Díky za informovanost a přístup. Jsem rád, že volba měla smysl,“ napsal pod příspěvek Jiří Homola. „Mně to připomíná pořad Volejte řediteli . Nedokoukala jsem, ale jek zde už zaznělo. Snad to najde svoji cílovou skupinu. Držím palce,“ reagovala na video jiná uživatelka.

„Máte hrubku v titulkách. Pasáž o energetice, čas 4:36,“ zakončuje jinak pozitivní reakci uživatel s přezdívkou Schrödingerova kočka. „Za mne fajn, srozumitelné, máte mou důvěru. PS: jen ta kamera a střih potřebují trochu vylepšit,“ píše další člověk v komentářích.

Podle mluvčího kabinetu Václava Smolky bude premiér na sociálních sítích pravidelně, zhruba jednou za měsíc, zveřejňovat videa, kde bude odpovídat na časté dotazy nebo popisovat současnou činnost vlády.

Expremiér Andrej Babiš původně každý týden popisoval práci vlády písemně, později přešel na pravidelná nedělní videa. Po konci v roli předsedy vlády přesunul svá vyjádření na pondělí. Fiala používal kratší videa i před volbami, před jmenováním vlády pak v krátkých klipech komentoval například připomínku 17. listopadu či seznámení s Hrzánským palácem.