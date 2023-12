Fialu čeká volební smršť. Bude obhajovat post šéfa strany, pak přijdou eurovolby a kraje

Jakmile skončí vánoční veselí, musí se premiér a předseda ODS začít chystat na volby stranického šéfa, do Evropského parlamentu a do krajských zastupitelstev. A to v době dopadů vládních restrikcí a kulhající ekonomiky.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %